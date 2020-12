A hipotermia tüneteit így ismerjük fel

Tévhit, hogy a hipotermia csak extrém hideg térségekben fenyeget, mint amilyen Szibéria vagy Alaszka, hiszen egy melegebb éghajlatú országban is valós lehet a kockázat a téli időszak beköszöntével - hívja fel a figyelmet a témáról szóló cikkében a health.com. Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) meghatározása szerint a hipotermia vagy kihűlés abnormálisan alacsony testhőmérsékletet jelent. Akkor alakul ki, ha túl hosszú időt töltünk alacsony hőmérsékleti körülmények között, a test pedig nagyobb mennyiségű hőt ad le, mint amennyit meg tud termelni.

A hipotermia vagy kihűlés abnormálisan alacsony testhőmérsékletet jelent. Fotó: Getty Images

Amennyiben a testhőmérséklet jelentősen 36-37 Celsius-fok alá esik, az kihatással van a központi idegrendszerre is. Ha pedig az agy nem működik megfelelően, akkor az érintett nem tudja felmérni, hogy hipotermiában szenved, így segítséget sem képes kérni. A CDC kiemeli egyébként, hogy nemcsak hideg, havas idő időben hűlhet ki valaki, hanem akár plusz 4 fokos hőmérséklet mellett is reális a kockázat, amennyiben az érintetten erős hidegrázás lesz úrrá verejtékezés miatt, vagy azért, mert megázott.

A hipotermia tünetei

Dr. Joshua Zeichner, a New York-i Mount Sinai kórház bőrgyógyásza leszögezte, csecsemők és idősek esetében nagyobb a hipotermia kockázata. Felnőtteknél a következő tünetek figyelmeztethetnek kihűlésre a CDC szerint: borzongás, gyengeség vagy kimerültség, zavarodottság, emlékezetkiesés, remegő kezek, álmosság, zavart beszéd. Dr. Zeichner hozzátette: a hipotermia miatt a bőr sápadt, színtelen lesz, a szervezet ugyanis a véráramlást inkább a létfontosságú szervek felé irányítja. Jellemző ezen kívül a bőr hámlása, kiszáradása is. Csecsemőknél speciális szimptómák is jelentkezhetnek, így élénkvörös, hideg bőr, valamint nagyon alacsony energiaszint.

h i r d e t é s

Ha hipotermia áll fent, az idő a legfontosabb tényező. Dr. Zeichner hangsúlyozta: amennyiben az érintett nem kap minél hamarabb megfelelő ellátást, a kihűlés miatt a belső szervek vagy a bőr élethosszig károsodhat (csakúgy, mint például a fagyás esetében). Súlyos esetben akár halálhoz is vezethet a hipotermia.

Hogyan segíthetünk?

Az érintettek tehát gyakran nem képesek felmérni, milyen helyzetben vannak, így segítséget sem tudnak kérni. Kiemelten fontos, hogy legyen a környezetükben valaki, aki ismeri a hipotermia tüneteit, és tisztában van vele, mi ilyenkor a teendő. Dr. Baruch Fertel, a Cleveland Clinic sürgősségi orvosa rámutatott: a hidegrázás az egyik legelső tünete a kihűlésnek. Ha az érintett már nem borzong, de még mindig nagyon fázik, azonnali orvosi segítség szükséges. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a test már nem próbálkozik tovább melegen tartani magát. Ugyancsak figyelmeztető jel a megváltozott mentális állapot. A CDC szerint egyébként mindenkihez segítséget kell hívni, akinek a testhőmérséklete 35 fok alá esik.

Milyen tünetek előzik meg a fagyhalált? Részletek itt.

Míg várjuk a mentők érkezését, a CDC azt tanácsolja, próbáljuk meg felmelegíteni az érintettet. Vigyük meleg, védett helyre, távolítsunk el róla minden nedves ruhát, és ha lehetséges, adjunk rá száraz, meleg darabokat. Itassunk vele meleg folyadékot, persze csak akkor, ha tudatánál van, és képes biztonsággal nyelni.

Amikor valakit kihűléssel visznek kórházba, az orvosok először igyekeznek felmelegíteni a páciens szervezetét. Dr. Fertel elmondása alapján ehhez használhatnak takarókat, fűtőbetéteket, illetve meleg intravénás folyadékot. "A legfontosabb cél, hogy a test maghőmérséklete megemelkedjen" - magyarázta, majd hozzátette: fontos, hogy ne engedjék újra leesni a testhőmérsékletet, a felmelegedésnek folyamatosnak kell lennie.