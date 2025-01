Korábban mi is hírt adtunk a hazai iskolákat ért bombafenyegetésekről. Mint ismeretes, 273 budapesti és 35 vidéki oktatási intézményt ért fenyegetés szerte az országban január 23-án. A rendőrség közveszéllyel fenyegetés bűncselekmény miatt rendelt el nyomozást.

Ha az első e-mailek után azt hittük, ennyi volt, úgy tűnik, tévedtünk. A hazai események után Szlovéniában több száz általános és középiskola kapott hasonló üzenetet. Azoknak sem lett igazuk, akik azt állították, hogy titkosszolgálati módszerekkel akár pár óra vagy nap alatt felderíthető az elkövető személye.

A félelemkeltés találkozása a higgadt reakcióval

A HáziPatika által megkérdezett Dr. Kis-Benedek József egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő szerint ezeket a fenyegetéseket nagyon komolyan kell venni. "Ha ez mondjuk az Iszlám Állam valamelyik szervezeti ága részéről érkezett, akkor különösen. A másik lényeges elem, hogy jelenleg nem lehet pontosan tudni a valós szándékot. Lehet ez akár egy egyszerű tesztelés. Vagyis kíváncsiak arra, hogy a hatóságok hogyan reagálnak az adott országban egy ilyen helyzetre.

Mondhatjuk, hogy a szakemberek jól reagáltak a helyzetre. Gyorsan és pontosan végrehajtották a protokollban előírtakat: tantermekből a gyerekek és pedagógusok kihozatala, a terület átvizsgálása. Ne feledjük: közel háromszáz objektumot kellett szisztematikusan átnézni... ezt gyakorlatilag egy nap alatt végre is hajtották.



Továbbra is kérdés azonban, hogy mi volt a célja a levél szerzőjének vagy szerzőinek.

"A terrorszervezetek által alkalmazott gyakorlatba beilleszthető, hogy félelmet keltsenek a lakosságban. Sajnos, azt is el lehet mondani, hogy a részükről ez sikerrel zárult. Félelmet keltettek. Nyilván megijedtek a tanárok, féltek a gyerekek... nagyon helytelen, hogy velük szemben alkalmaznak ilyen módszereket.

Kérdés, hogy ez egy terrorszervezet volt, vagy esetleg mások, akár egy állam, amely megbízott különböző erőket arra, hogy hajtsanak végre egy ilyen akciót... mindenesetre én úgy gondolom, hogy ebből valódi merénylet nemigen lehet, de nem zárható ki.

Az elmúlt két évben számos bombafenyegetés történt, különösen iskolák, bevásárlóközpontok és repülőterek ellen, Csehországot, Szerbiát, Szlovéniát, Montenegrót és Boszniát is érintették ezek. Végül mindegyikről kiderült, hogy nem volt valós alapjuk. A Global Terrorism Database adatai szerint az oktatási intézmények elleni bombamerényletek Európán belül szerencsére nagyon ritkák. Utoljára 1995-ben Lyonban, egy iskola előtti autóbomba okozott több halálesetet.

Úgy vélem, hogy addig, amíg meg nem találják az elkövetőket, nem lehet azt mondani, hogy minden szép és minden jó. Épp azért nem, mert nem tudjuk, hogy kik voltak, és milyen célból tették, amit tettek."



Harmadik változat, amikor arról beszélnek, hogy magányos merénylő vagy egy elszigetelt őrült az elkövető. Dr. Kis-Benedek József kevés esélyt ad ennek. "Fel kellett deríteni a különböző helyeket, meg kellett szervezni a levél oly módon történő megírását, hogy ez akár az Iszlám Állam valamelyik szervezete részéről készülőnek tűnjön. A szöveg láthatóan egy tipikus propagandaszöveg. Konkrétum nincs benne, de az általános fenyegetési elemek olvashatók: ti bántottatok minket, mi ezt visszaadjuk. Ezt nem egyszer láttuk már.

Összességében azt mondom, hogy ez egy általános fenyegetés, amit hiba lenne nem komolyan venni, mindenképpen meg kell nézni, hogy mi van mögötte. Sajnos más országok esetében a mai napig nem találták meg a tetteseket."

Az elmúlt években hasonló fenyegetéssel nemcsak Európa keleti felén néztek szembe a hatóságok és az iskolák; a nyugati országokban is előfordult ilyesmi. Akár több száz iskolát egyszerre fenyegettek meg, és a módszer is hasonló volt.

Az iskolák, pedagógusok, szülők jól reagáltak

- Minden iskolának van egy tűz-, és egy bombariadó terve, amely alapján egy intézmény kiürítése megtörténik – foglalja össze a tanulságokat a Fillér Utcai Általános Iskola igazgatója, Kerekes Zsolt. - Nem volt sematikus azonban ez a mostani bombafenyegetés, ugyanis fokozatosan derült ki a helyzet súlyossága. Hasonló spam-emaileket tömegével kapunk, azonban a tankerület kiemelten felhívta a figyelmet a mostanira. Azonnal megkezdtük az iskolaépület kiürítését. A tantestületet a tanáriba hívtam, és tájékoztattam őket a helyzetről. Kértem, hogy menjenek vissza az órára, és a gyerekekkel szépen, nyugodtan, békében, felöltözve induljanak le az udvarra, vagy hagyják el az épületet. Arra gondoltam, hogy ha az iskolarádión keresztül bemondom ezt, akkor pánik tör ki... Minden terv szerint történt, gyakorlatilag öt perc alatt mindenki az udvaron volt, és egyúttal értesítettük a szülőket. Majd szépen, folyamatosan, eleinte az udvarról vitték haza a gyerekeket. Akikért nem tudtak időben jönni, azokat levittük a Marczibányi téri Művelődési Házba, hogy melegben legyenek. De ez már csak 20-25 gyereket érintett az 540-ből. Pánik egyáltalán nem volt jellemző, mert a gyerekek mindenkin látták a higgadt hozzáállást.

Ha a felnőttek nyugodtak és békések maradnak, és határozottan tudnak intézkedni, azt a gyerekek is megérzik és kiegyensúlyozottan élik át az eseményeket.

Ki kell emelnem, hogy a rendőrség itt volt időben. Ők szervezték meg azt is például, hogy hova menjünk melegedni. Sokkal több probléma volt azzal azonban, amik a termekben maradtak. Ilyen-olyan táskák, vagy egy fuvola, ami szükséges volt a délutáni magánórára és hasonlók.

Ami a szülőket illeti, velük több úton kommunikáltunk. Nekem is van egy direkt szülői elérhetőségi csoportom, és az osztályfőnököknek is. Megköszönték, hogy ilyen biztonságban tudhatják a gyereküket.

Engem meglepett, hogy egy-másfél órán belül mindenkit el tudtak vinni. És ami még ilyenkor fontos, hogy az emberek összefognak. Akikért nem tud esetleg egy-egy szülő jönni, az megkéri a szülőtársát, hogy segítsen. Volt, aki két-három gyereket is elvitt... Pedig mi felkészültünk, ha kell, estig ott lettünk volna a Marczibányi téren...

Edukációra mindenképpen szükség van, de nem ijesztgetésre.

- Semmiképpen nem szabad félelmet okozni a gyerekeknél, ezért hasonló helyzetben nagyon óvatosan, de el kell elmagyarázni, mit történt – folytatja Dr. Kis Benedek József. Persze nem mindegy, hogy egy első osztályosról beszélünk, vagy egy érettségi előtt álló fiatalról. Osztályfőnöki órán néhány dolgot ezekkel kapcsolatban el lehet mesélni, példákat hozni, felhívni a figyelmet azokra, amikre figyelni kell. Például a gyanús mozgásokra a környezetünkben, vagy őrizetlen csomagokra. Apróságoknak tűnnek, de adott helyzetben akár életmentő jelentőségük lehet.