56 évig várta a kivégzését a japán férfi, mire kiderült, hogy ártatlan

Személyesen látogatott el Sizuoka rendőrfőnöke hétfőn az ártatlanul elítélt és 56 évig a halálsoron tartott Hakamata Ivao hamamacui otthonába, hogy bocsánatot kérjen a férfitől az elszenvedett embertelen bánásmódért.

Hakamatát, egy sizuokai miszót (szójababpaszta) gyártó üzem dolgozóját, négy ember - munkaadója és annak három családtagja - megöléséért tartóztatta le a sizuokai rendőrség 1966-ban. Az áldozatokat megkéselték, kirabolták, házukat felgyújtották.

Az embertelen vallatás hatására Hakamata előbb elismerte bűnösségét, de vallomását később visszavonta, és ezt követően kitartott ártatlansága mellett. Bűnösségét a helyszínen talált véres ruhadarabokkal bizonyították, és 1968-ban halálra ítélték. Halálbüntetését 1980-ban véglegesítették.

Fotó: Getty Images

A bíróság 2014-ben helyezte szabadlábra, miután kétségek merültek fel a bizonyítékok hitelességét illetően. A férfi ügyében tavaly rendeltek el új bírósági eljárást, amely a közelmúltban zárult le a felmentő ítélettel. Cuda Takajosi, Sizuoka prefektúra rendőrfőnöke személyesen látogatta meg Hakamatát, hogy bocsánatot kérjen tőle. Az 56 évig ártatlanul a halálsoron tartott embertől először kért bocsánatot egy rendőrségi illetékes.

A rendőrfőnök a látogatást követően elismerte az újságírók előtt, hogy Hakamatát a rendőrségen "kényszerítő és megfélemlítő" eszközökkel vették rá bűnössége beismerésére. A 88 éves férfi helyett, akit a börtönben töltött évek mentálisan is megviseltek, 91 éves nővére nyilatkozott, és azt mondta, hogy nem akar panaszt tenni a rendőrségen.

A sizuokai bíróság a szeptember végén kimondott, és október 9-én jogerőre emelkedett ítéletében rámutatott, hogy a véres ruhadarabokat, amelyekre a vádat alapozták, a nyomozók hamisították, és helyezték el a gyilkosság helyszínén, továbbá a bíróság azt is megállapította, hogy Hakamatát fizikailag és mentálisan is kínozták, hogy a beismerő vallomást kicsikarják tőle. Korábban Unemoto Naomi főügyész is közleményt adott ki, amelyben bocsánatot kért Hakamatától.