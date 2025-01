14 évesen tudta meg: agydaganata van. Ezek voltak a tünetei

Még csak 14 éves volt, amikor egyik nap hirtelen nagyon rosszul lett. Fájdogált a feje már korábban is, most viszont hirtelen annyira belenyilallt, hogy rosszul lett és hányt is. Az orvosok közölték vele: agydaganata van, és már csak néhány hónapja lehet hátra – írta meg a Mirror Jade Jackson történetét.

Rögtön MRI felvétel is készült róla. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Másfél évet jósoltak neki

Mindössze 18 hónapot jósoltak ekkor a fiatal lánynak, aki így emlékszik vissza arra az időszakra:

Azt hittem, a fejfájás biztosan hormonális, a felnőtté válás része. Akkor jöttem rá, hogy komolyabb a helyzet, amikor egy nap hazajöttem az iskolából, és ledőltem a kanapéra. Olyan kínzó fájdalmat éreztem a fejemben, amilyet addig soha, és hánytam is. Akkor már tudtuk, hogy valami nagyobb baj lehet

Szinte azonnal kivizsgáltatták, hamar meg is született a diagnózis: agydaganata van.

Folyton az járt a fejemben, hogy miért pont én? Aztán erőt adott, hogy tudtam: Isten és a családom minden lépésnél velem lesz.

Jade dacolt a 18 hónapos prognózissal: most 26 éves, és tanárként dolgozik, de még mindig jelentős egészségügyi kihívásokkal kell szembenéznie. Krónikus fájdalommal járó idegkárosodás alakult ki nála, de néha nehezére esik az alvás és a járás is.

Az elmúlt 11 évben számtalan kezelésen estem át. Hat héten át tartó teljes agyi és gerincvelői sugárkezeléssel kezdődött, közben pedig kemoterápiát is kaptam, többfélét is. Sok hosszú távú mellékhatással kell szembenéznem a mai napig.

Jade jelenleg egy beültethető fájdalomcsillapító eszközt használ, ami jelentősen csökkenti a tüneteit.