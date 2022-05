Hatalmas, a járvány előtti nyárnál is nagyobb az érdeklődés az utazások iránt, bár azt nem tudni, hogy ebben mekkora szerepe van a gyermeket nevelő szülőknek elutalt szja-visszatérítésnek – írja a vg.hu, amely több utazási irodát is megkeresett a témában.

Utazási lázban égnek a magyarok. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója, Termes Nóra például azt mondta, december óta intenzív érdeklődést tapasztalnak, de arról nincs információjuk, milyen forrásból utaznak az ügyfeleik. Annyit viszont megállapítottak, hogy sok gyermekes család tervezi a nyaralást.

Már nem félünk (annyira) a vírustól

Termes Nóra szerint csökkent a koronavírussal szembeni félelem is. Az ügyfelek már nem a járványhelyzetről, a napi fertőzöttek számáról érdeklődnek, hanem a korlátozásokról, az oltás vagy a teszt szabályairól. Kiemelte továbbá, hogy idén a török Riviéra a sláger, de a görög szigeteket is sokan keresik. Sőt, az elmúlt két év csendje után újra nagy az érdeklődés Spanyolország iránt.

A Kartago Toursnál azt írták, hogy hatalmas az érdeklődés, ám nem biztos, hogy ennek az szja-visszatérítés, vagy csak az szja-visszatérítés az oka. A cég úgy vélekedik, közrejátszik ebben, hogy túl vagyunk két év bezártságon és talán a koronavíruson is, egyre jobban oldják a járványügyi korlátozásokat. Ilyenkor, a jó idő beköszöntével általában amúgy is élénkülés kezdődik, de az előfoglalási számaik is rendkívül jól alakultak, szögezték le. Az ő tapasztalataik alapján egyébként a legnépszerűbb úti célok Törökország, Egyiptom, Tunézia és Görögország.