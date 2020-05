Tudjuk, hol nem nyaral idén nyáron

Mivel a magyarok szabadon utazhatnak, azaz más államokkal ellentétben nincs korlátozás az ország elhagyására, így megnéztük, hová mehetünk, ha úgy döntünk, hogy az ajánlások ellenére - az ország gazdasága és saját egészségük szempontjából is jobb lenne belföldön - határainkon túl kívánunk nyaralni. Elöljáróban fontos leszögezni, hogy az elmúlt hetekben a koronavírus-járvány miatt szinte folyamatosan változtak az európai országok ki- és beutazási szabályai, ezért e cikk inkább iránymutatásnak tekinthető, mivel egyelőre csak azokról tudunk beszámolni, melyek május 27-ig érvénybe léptek, vagy már fix, biztosan kitűzött dátuma van a nyitásnak. Utóbbi esetében, ha az egy távolabbi időpont, még lehet, hogy elmarad vagy késik, függően az adott országban addig bevezetett enyhítések következtében esetlegesen újra fellángoló koronavírus-járványtól. Így tehát azt javasoljuk, mint ahogy teszik ezt az utazási irodák, a légitársaságok és nem utolsó sorban a külügyminisztérium is, hogy mindig tájékozódjunk indulás előtt az éppen aktuális beutazási szabályokról az adott célországba.

Ezeket az országokat egyelőre felejtsük el

Magyarország igen szerencsés helyzetben van a tekintetben, hogy itt nem volt olyan volumenű megbetegedés, mint akár a szomszédos Ausztriában, vagy például Németországban, Olaszországban, Franciaországban. Így nem került fel azon országok listájára sem - tudomásunk szerint - sehol, ahonnan nem szívesen látnának turistákat egy esetleges határnyitást követően. Jócskán vannak azonban államok, ahol még messze a nyitás, hiszen vagy még tombol a koronavírus, vagy éppenséggel megúszták a járványt komolyabb számú megbetegedés nélkül, de nem is akarnak kockáztatni, hogy egy második hullám esetleg súlyosabb helyzetet idézzen elő.

A Wanderlust utazási magazin online kiadásának folyamatosan frissülő adatai és a konzuli szolgálat tájékoztatása alapján jelenleg elfelejthetjük, hogy Romániába belépve megcélozzuk a magyarok szívének oly kedves erdélyi úti célokat, mivel egyelőre csak a román állampolgárokat engedik be az országba, s az átutazókat, de őket is csak meghatározott útvonalon. Ennek egyik oka az, hogy keleti szomszédunknál még aktívan terjed az új koronavírus, s jelenleg is vészhelyzet van az országban, amely egyben kijárási korlátozásokat is jelent. Hasonló a szituáció Ukrajnában is, oda sem léphet be egyelőre külföldi állampolgár, még akkor sem, ha vállalná a 14 napos karantént.

Inkább belföldre utaznak a magyarok A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet elmúltát követő három hónapon belül a megkérdezettek 36 százaléka tervez belföldre utazni, és csak 15 százalék látogatna külföldre - derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) megbízásából készített felmérésből. További részletekért kattintson cikkünkre.

Nekünk idén a Balaton marad a riviéra

A határ 30 kilométeres körzetében élők szabadon ingázhatnak Szlovákia és Magyarország között, valamint egy keddi megállapodás értelmében, immár karantén-kötelezettség nélkül tölthetünk el 48 órát északi szomszédunknál, vagy utazhatunk tovább Csehország irányába. Ám Szlovákia továbbra is elzárkózik a turisták hosszabb időre történő fogadása elől, bár várhatóan ez változni fog, de kitűzött dátuma egyelőre nincs az enyhítéseknek. A külügyminisztérium korábbi közleménye szerint a cél, hogy kétoldalú megállapodás keretében június 15-től feloldják a korlátozásokat.

Az albán tengerpart fehér homokos strandjain sem pihenjük ki az elmúlt hónapok megpróbáltatásait, az ország határai előre láthatólag június 23-ig zárva maradnak. Ugyanez a helyzet Törökországgal is, s még csak tervezett nyitási időpontról sincs semmilyen információ e két ország tekintetében.

Végül, de nem utolsó sorban sajnos a "felejtős" kategóriába tartozik Franciaország is, annak ellenére, hogy ez a világ turisták által leglátogatottabb országa. A franciák ugyan várhatóan a következő hónaptól belföldön már utazhatnak 100 kilométeres korlátozással, s végre megnyitottak a riviéra strandjai is a fürdőzők előtt (eddig csak edzeni volt szabad, úszni nem), a turistákat azonban egyelőre nem engedik be a koronavírus-járvány által megtépázott országba.

Jobb, ha megszokjuk, idén a bikini pántjai mellett a maszk is egyenetlen barnulást eredményezhet a strandon. A foton a pisa-i tengerparton napfürdőzik egy család, forrása: Laura Lezza/Getty Images

Karanténturizmus a tengerparton

Bulgáriában a május 22-én életbe lépett, legújabb egészségügyi szabályozások alapján, EU-s tagállamok polgárai engedély nélkül, viszont karanténkötelezettséggel utazhatnak be az ország területére. De a többi között Málta sem várja tárt karokkal a turistákat. A kis szigetország volt az első, mely lezárta határait az európai légi forgalom elől, s az elmúlt hetekben több ezer ott ragadt turistát és egyéb célból kint tartózkodót segítettek hazajutni. Most pedig a helyi kormány arra kérte azokat, akik még mindig ott vannak - például tanulás vagy munkavállalás miatt -, hogy lassan ők is hagyják el az országot. Beutazni csak nagyon indokolt esetben lehet, a nyaralás nem számít annak, s aki be is jut az országba, számítson 14 napos karanténra.

Görögországban, bár abban bíznak, hogy július közepére normalizálódik a helyzet, szintén teszt és karantén vár a belépőkre a most hatályos szabályok szerint. Május 31-ig mindenkire egységesen 14 napos izoláció vonatkozik, aki ezt nem tartja be, 5 ezer eurós bírságra számíthat. A repülővel érkezőket azonnal tesztelik a görög állam kontójára, s szintén ők állják a legfeljebb 24 órás - általuk kijelölt - szállodai tartózkodást is, míg az eredmény megérkezik. Ha pozitív, akkor a fertőzött ott marad az adott helyen 14 napig, ám ha negatív, akkor is jön a 14 napos karantén az immár általunk választott helyen, a saját költségünkre. A konzuli szolgálat tájékoztatása szerint, a reptéri kötelező tesztelés várhatóan június 15-ével szűnik meg. Ezután már csak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeznek az érkező utasokon. A tervek szerint pedig július 15-től teljes lesz a görög nyitás és a korlátozások feloldása.

Két hét után szabad az út

Bár az osztrák-magyar közúti határok május 17-től mindenhol használhatóak, s a határvidéken élők (mindkét oldalon) bizonyos okokból (földművelés, munkavégzés) már ingázhatnak karantén-kötelezettség nélkül, ám az osztrák határ átlépéséhez az utazóknak rendelkezniük kell 4 napnál nem régebbi igazolással negatív SARS-CoV-2 teszteredményről. Ez azonban nem lehet akármilyen igazolás, csak az osztrák kormány honlapjáról letöltöttet fogadják el. Akinek ilyen nincs, nem léphet be az országba. A légi úton érkezők viszont továbbra is 14 napos karanténra számíthatnak, kivéve, ha azonnal el tudják hagyni az országot. Ugyanígy engedélyezett az átutazás is, természetesen megállás nélkül, akkor, ha biztos, hogy a fogadó ország engedélyezi az utas belépését a határon.

A teljesség igénye nélkül az alábbi országokban számíthatunk még 14 napos kötelező karanténra bármely célú beutazás esetén: Nagy-Britannia, Madeira és az Azori-szigetek, valamint Írország.

Itt korlátlan pihenés vár ránk

Horvátország a magyarok egyik legkedveltebb úti célja, így mindenképp jó hír, hogy az érvényes szállásfoglalással rendelkező turistákat a rendőrség belépteti, s nincs rájuk vonatkozó 14 napos karantén sem, bár adataikat rögzítik az adott szálláshellyel együtt egy erre létrehozott nyilvántartásban. Ahogyan azonban a HáziPatika.com-on korábban megírtuk, a horvát közegészségügyi intézet ajánlásai szerint a medencékben és a tengerben történő fürdőzés során 100 négyzetméterenként maximum 15 ember tartózkodhat a vízben. A koronavírus elleni védekezés jegyében a szálláshelyeken és a parton is tartani kell a 1,5 méteres távolságot. Hasonlóan könnyű dolgunk van immár Szerbiában is, megnyíltak a határok, s mivel a vészhelyzetet eltörölték május 6-án, így karanténra sem kell számítania a belépőknek.

Nem kell már "karantén-turizmusra", azaz 14 napig egy adott helyen való kötelező tartózkodásra számítania keddtől azoknak sem, akik Szlovéniába kívánnak utazni. A kormány döntése szerint bárki beléphet az országba turisztikai céllal, ha már van előre lefoglalt szálláshelye.

Szintén kedden döntött úgy Montenegró, hogy feloldja az eddig érvényben lévő teljes határzárat. Az Adria-parti ország így június elsejétől megnyitja a határait azon országok állampolgárai előtt, amelyekben 100 ezer főre legfeljebb 25 koronavírussal fertőzött jut. A dolog pikantériája, hogy közvetlen szomszédai közül egyik sem felel meg az általuk előírtaknak.

Ciprus talán az egyik legfelkészültebb, ami nem csoda, hiszen lényegében a turizmusból élnek a lakosai, így május 22-én úgy döntött a kormány, hogy két fázisban újranyitják a reptereket, az első fázis június 9-19-ig tart, a második június 20-tól kezdődik. Bár karanténra már nem kell számítani az országba lépve (május 25-ig itt is két hét volt a kötelező), ám az első fázisban mindenkinek az utazás megkezdése előtt 72 órán belül kell friss koronavírus-tesztet csináltatnia, s csak annak negatív eredménye esetén engedik be. Mivel két kategóriába sorolták az országokat - Magyarország az elsőben van -, így várhatóan június 20-tól a magyarok mentesülnek a koronavírus-teszt bemutatási kötelezettség alól, s a helyi korlátozásokat (távolságtartás, maszk stb.) betartva mehetnek pihenni a szigetországba, ahol a március óta zárva tartó szállodák június 1-től műküdhetnek újra.

Így nyitnak a spanyolok és az olaszok

Bár Európában Nagy-Britannia után Spanyolországban volt a legtöbb megbetegedés, valamivel több mint 235 ezer esetet és közel 27 ezer áldozatot regisztráltak, a kormány úgy döntött, ideje megnyitni a határokat a turisták előtt 14 napos karantén-kötelezettség nélkül. Így július 1-től bárki beléphet majd az ibériai-félszigetre, ügyelnie kell azonban az érvényes távolságtartási és egyéb intézkedésekre, melyekről aktuálisan érkezésekor fogják tájékoztatni. A spanyolokhoz hasonló nyitás várható Olaszországban, jelen állás szerint már június 3-tól, annak ellenére, hogy egyes északi területein még most is jelentős számú aktív koronavírusos esetet tartanak nyilván. Jó hír azonban, hogy például Alto Adige, Molise, Basilicata, Szardínia valamint Calabria tartományban egyetlen új fertőzöttet sem diagnosztizáltak az elmúlt 24 órában. Bár korlátozások nem várnak a turistákra, érdemes alaposan megfontolni, hogy mely részére utazunk az országnak, s milyen szabályokat állítunk fel magunknak saját egészségünk védelme érdekében.

Hazatérve erre számíthatunk

Most, hogy átrágtuk magunkat a főbb európai országokban érvényben lévő, illetve a közeljövőben életbe lépő szabályokon, fontos kiemelni, hogy bár kifelé gond nélkül átléphetjük a határt, s vissza is fognak engedni Magyarország területére, ám itthon továbbra is él a 14 napos hatósági házi karantén kötelezettsége mindenkire, aki külföldről érkezik, s nem tartozik a kivételek közé, mint például a szlovák-magyar, horvát-magyar vagy osztrák-magyar határ közelében élő ingázók. Ezzel is érdemes kalkulálni, mikor elkezdjük tervezni az idei nyaralást.

Drasztikusan változik idén a balatoni strandolás, egyenruhás strandjárőröket vetnek be - további részletek az nlc.hu cikkében olvashatóak.