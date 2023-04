Tippek környezettudatos utazáshoz

Utazni mindenképpen költséges dolog: nemcsak nekünk, a környezetünknek is. De vajon megoldható az, hogy új élményeket szerezzünk varázslatos helyeken, miközben nem okozunk kárt? Most ehhez adunk néhány tippet a Forbes, a Worldpackers és a Go Abroad segítségével.

Ne repüljünk!

Nyilván ez nem minden esetben kivitelezhető, hiszen nincs gyorsabb a repülésnél – de sajnos kártékonyabb sem. Ha viszont megtehetjük, hogy hosszabb időt szánunk egy Európán belüli utazásra, akkor válasszuk inkább a vonatozást vagy a buszozást.

Ha tehetjük, maradjunk a vonatozásnál! Fotó: Getty Images.

Ne béreljünk autót!

Ha megtehetjük, akkor lehetőleg ne béreljünk autót az úti célunkon, helyette válasszuk a tömegközlekedést. Jó időben kölcsönözzünk kerékpárt, illetve sétáljunk. Így több lehetőségünk lesz megismerni a várost, és a helyi szokásokat is.

Kerüljük az egyszer használatos műanyagokat!

Szerezzünk be egy kulacsot, illetve egy hordozható kávésbögrét (travel mug) is. Így nem kell vizet vennünk, illetve elviteles kávé esetén sem kell egy egyszer használatos műanyag poharat használnunk. Ételrendelés helyett pedig inkább üljük be valahova enni, hogy helyben kóstolhassuk meg a helyi ízeket.

Támogassuk a helyi kereskedőket!

Az éttermekhez hasonlóan a boltok, piacok terén is inkább a helyi kereskedőket támogassuk a franchise-üzletek helyett. Így egyrészt olcsóbban jöhetünk ki, másrészt autentikus élményben lehet részünk.

Jobban járunk, ha gyalog indulunk felfedezőútra. Fotó: Getty Images.

Ne nyomtassunk!

Maradjunk a digitális verziónál, amiből csak lehet. Ma már gyakorlatilag mindenhol elfogadják az elektronikus jegyeket, felesleges kinyomtatni. Ezenkívül szinte minden szükséges információhoz hozzájuthatunk az okostelefonok segítségével. Esetleg mobilnetből lehet érdemes többet vásárolni, az alapcsomagunktól függően.

Válasszunk zöld szállást!

A szállásválasztásnál is keressük a fenntarthatóság jeleit, például hogy fel van-e szerelve napelemmel. Részesítsük előnyben a helyi vállalkozásokat, panziókat. Hogy biztosra menjünk, érdemes nemcsak a szállás honlapját, hanem a véleményeket is megnézni más oldalakon.

Menj túrázni, bámulatos hatásai lehetnek

Az időjárás egyre kegyesebb hozzánk, ezt pedig érdemes kihasználni, és minél több szabadtéri programot szervezni. A rendszeres sétálás például bizonyítottan boldogabbá tesz, emellett számos egészségügyi előnye is van.

