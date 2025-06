Így kérheted vissza a pénzed, ha sokat késik a vonat vagy a busz

A visszatérítés szempontjából a késést kiváltó ok nem számít. A pénzvisszatérítés, illetve a bérleteseket vagy napijeggyel utazókat megillető százalékos kedvezmény akkor is jár, ha a legalább 20 perces késés nem a MÁV hibájából következett be, hanem például baleset vagy külföldről hozott késés okozta – írja vasárnapi közleményében a tömegközlekedési társaság.

A késési biztosítás érvényesítése leggyorsabban az új MÁV+ applikációval lehetséges. Ehhez frissíteni kell a MÁV+ alkalmazást a legutóbbi, május 30-án közzétett verzióra, ha ez még nem történt meg az alkalmazásbolton (Google Play, App Store) keresztül. Azok az utasok is igénybe vehetik a késési biztosítást, akik nem digitális megoldást használtak, hanem pénztárban készpénzért vásárolták papíralapú jegyüket, bérletüket. Ők bármelyik MÁV-csoportos pénztárhoz vagy a telefonos ügyfélszolgálathoz fordulhatnak igényükkel.

