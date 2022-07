Hogyan élvezhetjük a hullámvasutat rosszullét nélkül?

Az utazási betegség tulajdonképpen a mozgás által kiváltott rosszullét. Akkor jelentkezik, amikor az agyunk nem tudja értelmezni a szemünk, fülünk és a testünk által küldött információkat. Vegyük például a hullámvasutazást. A szemünk látja a mellettünk/alattunk/fölöttünk „elsüvítő” dolgokat, és regisztrálja a mozgást, amit a belső fül is érzékel. Az izmok és az ízületek viszont azt tapasztalják, hogy nem mozgunk, csak ülünk. Ettől az agy megzavarodik, aminek következtében rosszul leszünk: hideg veríték ütközik ki rajtunk, szédülünk, fáradttá, ingerlékennyé válunk, elsápadunk, levegőért kapkodunk, képtelenek vagyunk koncentrálni, hányingerrel kezdünk el küzdeni, sőt, akár hányhatunk is.

Nem érdemes a túlélésre játszani

A hullámvasutazás mellett autóban, hajón, buszon, vonaton vagy repülőn történő utazáskor is jelentkezhet az utazási betegség, emellett az sem ritka, hogy már az adott dolog mozgásának látványa is rosszulléthez vezet. A probléma egyébként bárkit érinthet, de nagyobb eséllyel alakul nőknél és 2-12 év közötti gyerekeknél. Ugyancsak növeli a rizikót a hormonális fogamzásgátló szedése, a menstruációs zavar, a migrén, a Parkinson-kór, a terhesség, vagy ha a családban másnál is előfordult már utazási betegség.

Nem törvényszerű, hogy hullámvasutazáskor rosszul kell lenni. Fotó: Getty Images

Bár a panaszok a mozgás megszűnésével elmúlnak, nem érdemes a – mondjuk úgy – túlélésre játszani. Ha vannak olyan módszerek, amelyek megoldást jelentenek a kellemetlen tünetek ellen – márpedig léteznek ilyenek –, akkor minek küszködjünk hányingerrel a vonatút vagy a hullámvasutazás alatt?

Hova üljünk? Tényleg jó ötlet enni előtte?

Sokat számít például, hogy hova ülünk: igyekezzünk mindig olyan helyet választani, ahol kevésbé érződik a mozgás. Az autóban előre, a hajón középre üljünk. Hullámvasutazáskor is inkább a középső kocsikban keressünk magunknak helyet, és ha kettőnél több ülés van egymás mellett, akkor is próbáljunk meg középre ülni.

Ha valamilyen közlekedési eszközzel utazunk valahova, segíthet a figyelemelterelés. Hallgassunk zenét, beszélgessünk másokkal, vagy egyszerűen csak csukjuk be a szemünket, és relaxáljunk. Kiemelendő, hogy az olvasás, filmnézés, illetve az elektronikai eszközök használata nem szerencsés ilyenkor. Amennyiben lehetséges, rendszeresen engedjünk be az ablakon friss levegőt, illetve – főleg hosszú utaknál – bizonyos időközönként szálljunk ki a járműből, és sétálgassunk kicsit, mozgassuk át magunkat. Előfordulhat, hogy ez nem megoldható, mint például repülőn, vonaton, de ilyenkor is álljunk fel legalább a helyünkről, és járkáljunk a folyosón.

Hullámvasutazás közben természetesen – mivel nem lehet útközben kiszállni, a zenehallgatás vagy a beszélgetés nem opció, és a friss levegő hiányával sincs probléma – ettől kicsit eltérő taktikát kell alkalmazni. Rengeteget jelent, ha megpróbáljuk stabilan tartani a fejünket, testünket, így minimalizálva a mozgást. Ehhez a legjobb, ha hátradőlünk a székben. Bár elvileg segíthet, ha a horizontra összpontosítunk, egyes hullámvasutak olyan gyorsak, és úgy pörögnek összevissza, hogy ez szinte lehetetlenné válik. Ilyenkor kíséreljünk meg az előttünk lévő kocsira fókuszálni, vagy a gép szerkezetének egy olyan részére, ami nem mozog.

Kissé furcsán hangozhat, de a rosszullét elkerülése érdekében fontos, hogy ne üres gyomorral utazzunk. Ez hullámvasutazás esetén is érvényes! Ne közvetlenül az utazás előtt, de mindenképpen fogyasszunk el valamilyen könnyen emészthető ételt. A fűszeres, cukros, zsíros, savas fogásokat viszont hanyagoljuk, mert irritálhatják a gyomrot. A folyadékról se felejtkezzünk el: lehetőleg ne alkoholt vagy szénsavas, cukros üdítőt kortyoljunk, hanem vizet.

Akkor se keseredjünk el, ha úgy érezzük, hogy a fentebb felsorolt „trükkök” nem elegendőek. Ma már elérhetőek olyan gyógyszerek is, amelyek enyhítik, vagy akár meg is előzhetik az utazási betegség tüneteit. Hatékonyak lehetnek például az allergia kezelésére is használatos antihisztaminok, mint amilyen a dimenhidrinát: ez a hatóanyag azáltal segít, hogy csökkenti a hányásközpont ingerlékenységét az agyban. Célszerű legalább fél órával a rosszullétet kiváltó esemény előtt bevenni, így maximálisan kiélvezhetjük az utazással, hullámvasutazással töltött időt.