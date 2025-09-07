Innen látható legjobban a vasárnapi holdfogyatkozás

Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Vasárnap este teljes holdfogyatkozást figyelhetünk meg az ország számos területén.

Elsősorban a Dunántúl északi, északkeleti tájain és az ország középső negyedében lesz nagy területen derült az ég vasárnap este, így itt lehetnek a legjobbak a körülmények a holdfogyatkozás megfigyeléséhez - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton.

Vasárnap este teljes holdfogyatkozás lesz, amit Magyarországról is meg lehet figyelni. Több mint két órán át lehet gyönyörködni a teljes holdfogyatkozás teli fázisában, majd a részleges holdfogyatkozás során levonuló földárnyékban. Megjegyezték: a sötétvörös, egészen halvány fogyatkozó telihold körül a csillagok is megpillanthatók lesznek, a távcsőben az óriási, vörös holdkorong így látszólag térben lebeg a csillagok előtt, egészen különleges látványt nyújtva.

Itt lehetnek a legjobbak a körülmények a holdfogyatkozás megfigyeléséhez. Fotó: Getty Images

Közölték: a teljes holdfogyatkozás Budapesten 19:31-kor kezdődik és 20:53-ig tart, az ország keleti részein ehhez képest néhány perccel korábbi, míg nyugaton néhány perccel későbbi időpontokkal érdemes számolni. Hozzátették: a jelenlegi várakozások szerint a Dunántúl északi, északkeleti tájain, és az ország középső negyedében lehet vasárnap este nagy területen derült az ég, így itt lehetnek a legjobbak a körülmények a holdfogyatkozás megfigyeléséhez. Mint írták, a Dunántúl nyugati, délnyugati, déli részei fölé vasárnap a déli óráktól kezdve időszakosan megvastagodó magasszintű felhőzet érkezhet. Az északkeleti, keleti megyékben pedig kora estig még kitarthatnak a délután képződő záporok, zivatarok is, így ott gomolyfelhős lesz az ég, de az este során az országnak azon a részén is fokozatosan megszűnnek a csapadékgócok, és csökkenni fog a felhőzet, így kisebb körzetekben ott is megfigyelhető lehet a teljes holdfogyatkozás.

A gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok a délutáni, kora esti órákban fordulhatnak elő az ország északkeleti, keleti harmadán. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad, mindössze a Zemplén tágabb környezetében kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, az Alföldön lesz a legmelegebb. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Napközben enyhe hidegfronti hatás érvényesül a térségben, ami sokaknál válthat ki kellemetlen tüneteket.

