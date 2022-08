Fontos dolog derült ki a vízről

A tudósok megtették az első megállapításaikat a japán űrügynökség űrszondája, a Hajabusza-2 által a Földre hozott mintákkal kapcsolatban, amelyeket másfél évig vizsgáltak – írta az Interesting Engineering.



A kutatók szerint az élet forrását jelentő víz a Földön a Naprendszer külső peremén található aszteroidákból származhat. Az ezzel kapcsolatos tanulmányt a Nature Astronomy folyóiratban tették közzé. Úgy vélik, a Föld kialakulásának korai szakaszában az aszteroidák lehetettek azok, amelyek vizet szállítottak a bolygónkra.

"más forrásokból is keletkezhetett víz a Földön, nem az aszteroida az egyetlen lehetőség". Fotó: Getty Images

A Ryugun nevű, a Földtől mintegy 300 millió kilométerre lévő aszteroida mintáit elemezték. Egy másik, szintén nemrégiben megjelent tanulmányban azt is írták, a Ryugun szerves anyagokat is találtak, ami arra utal, hogy az élet építőelemeinek tekinthető aminosavak is az aszteroidákról származhatnak. E mellett más forrásokból is keletkezhetett víz a Földön, nem az aszteroida az egyetlen lehetőség, hangsúlyozták a tudósok.



"A szerves anyagokban gazdag C-típusú aszteroidák a Föld vízének egyik fő forrása lehettek. Ez az elmélet természetesen továbbra is tudományos vita tárgya" – írta a tanulmány.