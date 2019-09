Meglepő tények a balkezességről

Egy nemzetközi kutatócsoport összefüggést talált a balkezesség és az alacsony születési testsúly között. Részletek itt.

Az Egyesült Államokban, pontosabban Nyugat-Virginiában van egy település, amelyet Left Handnek, azaz Bal Kéznek hívnak. A helység valójában egy közeli völgyről kapta a nevét, nem a balkezes emberekről. Amerikának egyébként hat balkezes elnöke volt, köztük például Barack Obama, de mellettük is akad még jó néhány balkezes híresség, mint Justin Bieber, Angelina Jolie, Oprah Winfrey, Bill Gates vagy éppen Tina Fey. A brit királyi családban ugyancsak sok a balkezes, az anyakirályné mellett Károly herceg és Vilmos herceg is az, sőt úgy tűnik, hogy a kis György herceg is örökölte a balkezességet.

Csupán az emberek 10-15 százaléka tartozik a balkezesek közé

A balkezesség öröklődhet, de nem olyan gyakran, mint például a magasság vagy az intelligencia, hiszen tanulmányok szerint nem ritka, hogy egypetéjű ikrek esetében is csak az egyik lesz balkezes. Éppen ezért a balkezesség kialakulása bizonyos szempontból véletlenszerű. Az viszont kiderült, hogy a 40 éves kor fölött szülő nők gyermekei kétszer olyan gyakran lesznek balkezesek. Rájuk szerencsére egyébként már egyre több cég és gyártó gondol, és kapható kifejezetten balkezeseknek szánt olló vagy éppen jegyzetfüzet is.

Egy osztrák kutatás szerint télen több balkezes gyermek születik.

A közhiedelem szerint a balkezesek általában kreatívabbak a jobbkezeseknél, ezt viszont egy 2013-ban készült új-zélandi kutatás megcáfolta, ugyanis a kutatók nem találtak ilyen irányú különbséget a két csoport között. Szintén nem túl jó hír a balkezesek számára, hogy egy 25 ezer résztvevővel lefolytatott kutatás szerint gyakrabban, illetve több alkoholt fogyasztanak, mint a jobbkezesek. Ugyanakkor egyes sportokban a balkezesek jobban teljesítenek, mivel jobbkezes ellenfeleiknek nehezebb, illetve több időbe telik reagálni a mozdulataikra.

Érdekesség, hogy a kutyák is lehetnek "balkezesek". Egy Janice Lloyd nevű állatorvos végzett kutatásokat ezzel kapcsolatban, amely során arra az eredményre jutott, hogy a kutyák csaknem felénél a bal mancs, illetve annak használata domináns.

Forrás: goodhoudsekeeping.com