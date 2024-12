Már itt is elérhető az őssejt-transzplantáció

„Többéves előkészület után idén nyártól a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikáján is végeznek autológ, azaz saját sejtes őssejtátültetést” – adta hírül az intézmény a weboldalán közzétett közleményben. Mint írták, az azóta eltelt néhány hónap alatt már 11 ilyen beavatkozást végeztek el, valamint 20 betegtől gyűjtöttek őssejtet.

Az egyetemi ellátásba való bekerüléssel immár öt hazai központban érhető el felnőtt betegeken őssejtátültetés, amivel rövidülhet a várólista, illetve egyéb sejtterápiás eljárások elindítására is lehetőség nyílhat hosszú távon” – emelték ki.

Már a Semmelweis Egyetemen is végeznek autológ, azaz saját sejtes őssejtátültetést. Fotó: Zellei Boglárka/Semmelweis Egyetem

Ezért fontos az őssejt-transzplantáció

Ahogy a közleményben kiemelték, az őssejt-transzplantáció azért is fontos ellátási terület, mert ez az alapja számos későbbi lehetséges sejtterápiának, amelyeket nemcsak rosszindulatú daganatos betegségek esetén, hanem például különböző immunbetegségek kezelésére is hatékonyan alkalmazni lehet majd.

„A technikai feltétel megléte és a magabiztos klinikai működés az alapja annak, hogy fejlesztések legyenek, és másféle új terápiák is az ellátási profilba kerüljenek” – ismertette dr. Masszi Tamás egyetemi tanár, a Belgyógyászati és Hematológiai Klinika igazgatója. Hozzátette, hosszú távon szeretnének majd együttműködni más területekkel – például gasztroenterológusokkal és neurológusokkal is –, hogy olyan betegségeket is kezelni tudjanak a sejtterápiával, mint például a Crohn-betegség és egyes ideggyógyászati kórképek.