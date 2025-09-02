Borítókép: Getty Images
Kvíz: felismered egy kis képrészletből az orvosi eszközöket, műszereket?
Az orvosok éjjel-nappal betegeik gyógyításán fáradoznak, és munkájuk során számos érdekes eszközt és műszert használnak. Mennyire vagy képben ezekkel? Teszteld le!
A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!
Olvasd el aktuális cikkeinket!
Fátyolfelhős, napos idő várható, késő délutántól már vastagabb felhők érkeznek, és a nyugati határszélen, majd estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet nagyrészt 28 és 33 fok között alakul, a nyugati határszél közelében lehet ennél kissé hűvösebb az idő. Kedden napközben meleg jellegű fronthatás várható.
Hogy érzed magad?
Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Hogy érzed most magad fizikailag?
Hogy érzed magad?
Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Milyen most a lelkiállapotod?