Különös hatással van ránk, ha magas épületben lakunk

Elménkre is különös hatást gyakorol, ha egy felhőkarcoló legmagasabb szintjeinek egyikén élünk. Néhány érdekes eredménnyel zárult kísérlet megerősítette, hogy az idő valóban relatív, és úgy tűnik, másként telik akkor is, ha nagyobb magasságban tartózkodunk. Legalábbis máshogy érzékeljük azt – írja az Iflscience.

Máshogy telik az idő a magasban?

Jelenleg a Burj Khalifa a világ legmagasabb épülete, melynek csúcsa 828 méterre van a földtől, a legmagasabb lakosztályának ablakából kinézők pedig csaknem fél kilométeres magasságból tekinthetnek alá. A fizika törvényei szerint a gravizáció is hatással van az idő múlására, vagyis ha távolabb vagyunk a bolygó vonzásának központjától, úgy az idő is lassul. Mindez azonban a Burj Khalifa lakosaira elenyésző hatással bír: ha 70 évet élnének le a legmagasabb szobában anélkül, hogy valaha elhagynák azt, akkor is nagyjából 0,8 másodperccel lennének "öregebbek" a földhöz közelebb élőkhöz képest.

Az érzékelt időben azonban már jelentős különbség lehet. Ha ilyen nagy magasságból tekintünk körbe, sokkal nagyobb rálátásunk lesz a lenti világra, a horizont néhány kilométerről nagyjából 80 kilométerre szélesedik ki. Naponta több perccel tovább élvezhetjük a napfényt, mint az alacsonyabban élő emberek, hiszen a nap számunkra egy kicsit korábban kel és később is nyugszik le.

A világ legmagasabb épületében az idő is máshogy telik? Fotó: Getty Images

Ez az aprónak látszó különbség jelentős változást hozhat bizonyos emberek életében – mondta el a Supertall című könyvben Stefan Al építész. Példaként hozta fel azokat a magasabb emeleteken élő embereket, akiknek tovább kell várniuk, mielőtt megtörhetik a böjtjüket a ramadán hónapjában.

Biológiai óránk ugyanis nem tévedhetetlen, a tényleges óra, illetve a napfény nélkül élő emberek esetében nagyon gyorsan elkalibrálódhat. A tavalyi évben egy kísérlet során 15 önkéntes töltött el 40 napot egy barlangban, mélyen a Föld alatt, ahol nem vihettek magukkal órát, és semmilyen természetes fény sem jutott el hozzájuk. Amikor a kísérlet végén kijöttek, azt hitték, csupán 30 napot töltöttek el a külvilágtól elzárva.