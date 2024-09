Így van most a férfi, aki egy éve agyi implantátumot kapott

2023-ban egy, a maga nemében első klinikai kísérlet során agyi implantátumot és mesterséges intelligenciát alkalmaztak, hogy visszaadják a mozgást és az érzékelést egy tetraplégiában szenvedő férfinak. Most, egy évvel később bejelentették, hogy a férfi ismét érzi a család kutyájának, Bownak a szőrét is - írja az IFLScience.

Keith Thomas 2020-ban sérült meg súlyosan, a gerinc C4-es és C5-ös csigolyáinál. Az ilyen sérüléseknél kialakulhat tetraplégia és paraplégia is: előbbi olyan bénulás, ami mind a négy végtagot és a törzset is érinti, utóbbinál pedig az alsó végtagok érintettek.

A Feinstein Kutatóintézet munkatársai kettős idegi bypass-t hajtottak végre, hogy beültessenek egy chipet, amely gyakorlatilag egy elektronikus hídként működik a férfi testében. Újra összekapcsolta Keith Thomas agyát, a gerincvelőjét és a testét, hogy az információ szabadon áramolhasson.

"Ez az első alkalom, hogy az agyat, a testet és a gerincvelőt elektronikusan összekapcsolták egy lebénult emberben azért, hogy a mozgásképességet és érzékelését helyreállítsák - nyilatkozta Chad Bouton, a klinikai vizsgálat vezetője.

A beavatkozás 2023 nyarán történt. Most, egy évvel később a kutatók bejelentették, hogy Keith állapota továbbra is javul: már ki tudja nyújtani a karját, hogy megragadjon egy poharat, felvegye és igyon belőle.

"Emellett Keith a laboron kívül is visszanyerte csuklójának és karjának érzékelését (a koponyájához csatlakoztatott számítógép nélkül). Még a család kutyájának, Bownak a szőrét is érzi. Nemrég Keith csak egy centiméterrel tudta felemelni a karját, most pedig már az arcát is meg tudja törölni!" - írta a kutatóintézet egy közleményben.

A kutatók bíznak benne, hogy Thomas fejlődése folytatódni fog, és egy nap talán képes lesz segítség nélkül motoros kerekesszéket használni.

Címlapkép (Illusztráció): Getty Images