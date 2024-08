Hogyan lesz a barna szemszínből kék? Egy félórás műtéttel véglegesen

A színes kontaktlencséket, amelyek színezett lencsével fedik le a szem színes részét, az 1940-es évek óta használják kozmetikai okokból – még azt is feltételezik, hogy a rövidlátó Marilyn Monroe viselhette őket –, de a színváltozás véglegesítésére szolgáló kozmetikai sebészet új jelenség. – írja a CNN. A trend körülbelül egy évtizede népszerű Európa egyes részein, de igazán az Egyesült Államokban kezdett el terjedni az elmúlt években, miután az emberek felfedték drámai színátalakulásukat olyan közösségi média felületein.



Az íriszimplantátumoknak nevezett eljárások, eredetileg azok számára engedélyeztettek, akiknek hiányzik az íriszük egy része vagy egésze.



Az ember szemszíne az íriszből, a színes gyűrűből származik, amely a tiszta szaruhártyán keresztül ragyog. A beavatkozás során keratopigmentációval a sebész tűvel vagy lézerrel helyet biztosít a szaruhártyában, majd pigmentet fecskendez a szaruhártyába, hogy elrejtse az írisz eredeti színét. Mindössze félóra és a páciens más szemszínnel nézhet a tükörbe.



Az eljárás nem visszafordítható ugyan, de a szín módosítható, ha a beteg úgy dönt, hogy mégis más árnyalatot szeretne. Néhány orvos szerint azonban a szín idővel elhalványulhat, és szükség lehet egy javításra. A folyamat olyan, mint egyfajta tetoválás a szem számára, de ahelyett, hogy több csatornát készülne a bőrben a pigment bejuttatásához, ez az eljárás csak egy vagy két apró nyílást igényel.

Statisztikailag a világ népességének mindössze 15-18 százalékának van kék vagy zöld szeme. Fotó: Getty Images

Természetesen a beavatkozás ára igen borsos: az Egyesület Államokban körülbelül 12 000 dollárba kerülhet.



Mint bármely műtét, ez is fertőzési kockázatot hordoz, de ezenkívül a különleges eljárás, szaruhártya károsodáshoz és a látásvesztéshez is vezethet az Amerikai Szemészeti Akadémia szerint.



Az aggodalmak közé tartozik továbbá a festékszivárgás, a festékre által okozott allergiás reakciók valamint a fertőzés lehetséges kockázata. 2023-ban Franciaországban végzett első beavatkozások után megállapították, hogy a legtöbben a száraz szem, a vakító fény és a bizsergő érzés mellett némi fájdalmat is észleltek utána, de a tünetek többsége két napon belül elmúlt.



Statisztikailag a világ népességének mindössze 15-18 százalékának van kék vagy zöld szeme és kétségtelen, hogy a színes kontaktlencsék piaca is virágzik. Úgy tűnik tehát, hogy az igény magas az ilyen jellegű kozmetikainak számító beavatkozásra.