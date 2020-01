2020. február 6-tól játsszák országszerte a mozikban A feltaláló című új magyar játékfilmet. A Gyöngyössy Bence rendezésében készült életrajzi dráma a hatvanas-hetvenes években játszódik, és a Béres Csepp megszületésének történetét, valamint Dr. Béres József küzdelmét mutatja be. A film forgatókönyvét Petényi Katalin, Gyöngyössy Bence, Kabay Barna, valamint Fonyódi Tibor és Czető Bernát László írta. A forgatókönyvhöz Petényi Katalin és Kabay Barna dokumentumfilmje - Béres József életútja (2015) -, illetve Béres Klára könyve - Cseppben az élet (2016) - szolgált életrajzi forrásként.

Film készült a híres magyar feltalálóról. Fotó: beres.hu

"Mindig harcolni kell az igazunkért"

A Magyar Örökség Díjjal, Széchenyi-díjjal és Magyar Köztársasági Érdemrenddel is elismert Béres József életéről most először készült egész estés mozifilm. A film cselekménye - mintegy tíz évet felölelve - Béres József drámai életszakaszára összpontosít. "Úgy érzem, napjainkban különösen fontos, hogy felelevenítsük Béres József küzdelmeit, igazságszerető, megalkuvást nem tűrő személyiségét, elkötelezettségét és azt a morális értékrendet, amelyet a kutató ránk hagyott" - mondta a film rendezője.

Béres József szerepét Gáspár Tibor Jászai Mari-díjas színész alakítja. A színész úgy véli, hogy a film története ma is aktuális, hiszen a kreatív elméknek, a más utakat járóknak mindig meg kellett küzdeniük a hatalommal, a hivatalokkal, némelyeknek még a saját családjukkal is, hogy elérjék álmaikat, megvalósítsák céljaikat. "Mindig harcolni kell az igazunkért, így tette ezt Béres József is" - mondta a színész, akit casting nélkül választottak ki, már a forgatókönyv írása közben is neki szánták a főszerepet. A film előzetese itt tekinthető meg.

Béres József 1920. február 7-én született Záhonyban, agrármérnöki diplomáját 1965-ben, doktori címét pedig 1968-ban szerezte. Hosszas kísérletezés után, 1972-ben alkotta meg legendás készítményét, a Béres Cseppet, amelyet először saját magán próbált ki, majd súlyos beteg húgának is adott belőle.