Ez a titkuk a legegészségesebb embereknek

"Gyönyörű Hegy" - spanyolul így fordítható le a Kalifornia államban lévő település, Loma Linda neve. Az alig 21 ezer fős kisváros nemcsak az orvosi egyeteméről híres, de egyike azoknak a "kék zónának", ahol a legegészségesebb és legtovább élő emberek laknak. A CNN cikke szerint Loma Linda lakosai 8-10 évvel élnek tovább egy átlag amerikainál - több kutatás is vizsgálta már, hogy miért van ez.

A kék zóna kifejezés egy amerikai újságíró, Dan Buettner nevéhez köthető, aki világszerte összegyűjtötte azokat a helyeket, ahol a lakosok kimagasló életkorra számíthatnak. A legtöbb ilyen település a tenger partján, vagy ahhoz nagyon közel helyezkedik el, ami valószínűsíti, hogy a hosszú életet a tengeri állatokban és zöldségekben gazdag mediterrán étrend is elősegíti. A Gyönyörű Hegy lakóinak azonban sok más dolog is védheti az egészségét.

A kék zónákban 100 évig élhetünk Érdekes módon a világ legegészségesebb, leghosszabb ideig élő emberei sohasem láttak edzőtermet belülről. Hogy lehet ez? Kattintson a részletekért!

Meglepő módon az egyik fontos tényező a vallás lehet, a népességszámhoz viszonyítva ugyanis ezen a településen él a legtöbb hetednapi adventista. A keresztény felekezet szigorúan egészséges életmódot ír elő a tagjainak, akiknek egész életükben az egyházat és a közösséget kell szolgálniuk. Ez a szakemberek szerint lelki táplálékul szolgál a híveknek, ami csökkenti stresszt, a közösségi munkának köszönhetően pedig sohasem magányosak.

Vegetáriánus étrend és pozitív gondolkodás

"Az én filozófiám: tégy meg mindent, ami csak tőled telik, de sose törődj olyan dolgokkal, amikre nem lennél képes" - mondta el egy korábbi riportban a hetednapi adventisták egyike, Dr. Wareham. A férfi akkor már 100 esztendős is elmúlt, de még mindig maga nyírta a füvet a kertjében, és minden ház körüli teendőt el tudott végezni. De ami még hihetetlenebb: a szívsebész végzettségű férfi egészen 95 éves koráig segédkezett műtéteknél, és úgy nyilatkozott, még tudna operálni, de átadta a stafétabotot a fiatalabb generációnak. "A kezem nem remeg, a szemem éles, és ugyanúgy meg tudok jegyezni bármit, mint 20 éves koromban" - mondta el akkor az újságíróknak. A férfi 2019-ben, 104 éves korában hunyt el egy rövid betegséget követően.

Mi a titkuk a településen élőknek? Fotónk illusztráció, forrás: iStock

Az adventisták sok zöldséget és kevés húst fogyasztanak: 10 százalékuk vegán, Dr. Wareham is közéjük tartozott. További 30 százalékuk lakto-ovo vegetáriánus, vagyis húst nem, de tojást és tejtermékeket fogyaszt, 8 százalék pedig csak a hal húsát eszi meg. A vegetarianizmus egyébként is nagyon elterjedt a településen, még azok is nagyon kevés húst fogyasztanak, akik nem ezt az étrendet követik. Míg egy átlagos amerikai évente nagyjából 100 kg vörös húst és baromfit eszik meg évente, addig az adventisták átlagosan 21 kilónál is kevesebbet.

Ez az étrend a testsúlyukra is jó hatással van: míg a vegetáriánusok BMI-indexe 23 (ami az ajánlott 25-ös szint alatt van), addig a húsfogyasztóknál - akármilyen kevés húst is esznek - átlagosan 29-es BMI-t mértek.

Az adventisták egészségét az is javíthatja, hogy csupán 1 százalékuk dohányzik, és szinte semmi alkoholt nem fogyasztanak. Rendszeresen tartanak közös tornákat is, és a testmozgás általában a mindennapjaik részét képezi. Heti egy napot pedig az Úrnak szentelnek, ilyenkor nem dolgoznak, csak a pihenéssel és a feltöltődéssel foglalkoznak. Összességében tehát egy kiegyensúlyozottabb és egészségesebb életet élnek, mint a civilizációs ártalmak sújtotta nagyvárosi emberek.