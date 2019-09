A pesszimizmus meglepő előnye

A Thriveglobal.com egyik szerzője rávilágított a borúlátás eddig kevésbé ismert előnyeire. Ez a típusú világnézet ugyanis - azzal együtt, hogy szorongással, és rosszabb esetben akár depresszióval is együtt járhat - előnyöket is tartogathat. A titok az úgynevezett defenzív pesszimizmusban rejlik, amelynek lényege, hogy borúlátásunkat akár eszközként is használhatjuk céljaink eléréséhez.

A borúlátás egyeseknél motiváló erőként hat. Fotó: iStock

Hogyan segít a defenzív pesszimizmus?

A defenzív pesszimisták a kelleténél többet aggódnak a "de mi lesz, ha..." kezdetű kérdéseken. Ezért viszont minden tőlük telhetőt megtesznek a legrosszabb forgatókönyv elkerüléséért. Ha például egy ennyire borúlátó diák attól tart, hogy nem fogják felvenni a kiválasztott egyetemre, még inkább belead majd mindent, hogy mégis bekerüljön.

Ugyanez a helyzet, ha valaki esélytelennek érzi magát az áhított pozícióért folyó versenyben. Defenzív pesszimizmusa motiváló erővé változhat, és arra sarkallhatja, hogy mindent megtegyen álmai munkájáért. Ha pedig valaki attól fél, hogy idős korára nem lesz elég pénze, akkor nagyobb valószínűséggel néz utána már fiatalon annak, hogy milyen megtakarítási formák közül választhat, és időben elkezd majd gyűjteni a nyugdíjas éveire.

Mit mond a tudomány?

Egy kutatás kapcsolatot talált a világszemlélet és az alvásminőség között. A szakemberek szerint a pesszimisták rosszabbul alszanak, mint azok, akik szerint a pohár mindig félig tele van. A részleteket korábbi cikkünkben találja!

Bár az optimizmus kapcsán rengeteg kutatás és tanulmány született, azért néhány tudományos munka a pesszimistákról is szól. Kimutatták például, hogy a mindenre negatívabban tekintők sikeresebben érik el az életcéljaikat, és sokkal jobban odafigyelnek a problémák megelőzésére - például gyakrabban mosnak kezet, mert jobban félnek a vírusoktól, fertőzésektől, többségük ugyanis némiképp hipochonder is. A borúlátóknak ráadásul az önbizalmuk is nagyobb lehet, mint az optimistáknak. Egy főiskolásokat vizsgáló tanulmány készítői például azt látták, a defenzív pesszimisták magabiztosabbak voltak még a kimondottan optimista társaiknál is.

Azonban nem minden borúlátó ember defenzív pesszimista. Vannak, akiknél negatív érzésekkel, szorongással, önutálattal és depresszióval jár együtt ez a világnézet. Azért az ő esetükben sincs minden veszve - még akkor sem, ha ők így érzik. A mindfulness és a meditáció például segíthet felismerni, ha gondolataik ismét borús vizekre kalandoztak. Ilyenkor fontos, hogy tudatosítsák magukban: nem kell ezekre a negatív gondolatokra figyelniük, bármikor lecserélhetik őket pozitívabbakra, illetve egy erőt adó mantrára.