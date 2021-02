A nők tényleg jobban belelátnak a másik fejébe

A Bath-i Egyetem szakértői a világon elsőként dolgoztak ki egy úgynevezett "gondolatolvasási" kérdőívet, melynek segítségével pontosan fel lehet mérni, hogy az emberek mennyire értik, mire gondolnak mások anélkül, hogy ezt szavakkal kifejeznék vagy utalnának rá. Az eredményekből világosan kirajzolódott, hogy a nők sokkal jobban tudják beleképzelni magukat mások helyébe, mint a férfiak - olvasható a MedicalXpress oldalon.

A nők szavak nélkül is jobban értik a másikat, mint a férfiak. Fotó: Getty Images

Természetesen nem valódi gondolatolvasásról beszélhetünk (az továbbra is csak a szuperhősök és kitalált alakok képessége), hanem egy pszichológiai folyamatról, amit a szaknyelv mentalizációként ismer. Ez a csakis embereknél megfigyelhető képesség nem más, mint hogy képesek vagyunk megérteni embertársaink szándékait, viselkedésük mozgatórugóit. Működési elve nagyon hasonló az empátiához, ám míg az empátia abban segít, hogy felismerjük a másik érzéseit, addig a mentalizációnak köszönhetően az adott személy tekintetéből, mozgásából, testtartásából is érzékeljük a szándékát, és ezek mentén megjósoljuk a várható viselkedését. Ahogy azt a kutatók is megerősítették, ez a képesség nem ugyanolyan mértékben van jelen mindenkinél, van, aki eredendően jobb a mentalizációban, míg másoknak ez nehezebben megy. Különösen az autizmus spektrumzavarral élők mindennapjait nehezíti meg a mentalizáció hiánya, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy nehezebben építenek ki és tartanak fenn emberi kapcsolatokat.

h i r d e t é s

Van különbség a férfiak és nők agya között? Biológiailag nincs lényegi eltérés az eltérő nemek agyszerkezete között, az eltérő társadalmi szerepek azonban kisebb-nagyobb különbségeket alakíthatnak ki az agyban. Kattintson a részletekért!

Csupán 4 kérdést kell megválaszolni

A több mint 4000, brit és amerikai származású, autista és nem autista személy adataiból összeállított kérdőív kitöltőinek mindössze 4 állításra vonatkozóan kellett megjelölniük egy négyfokú skálán, hogy mennyire értenek egyet az abban foglaltakkal. Ezek a következők voltak:

Egyszerűen bele tudom képzelni magam mások helyébe.

Néha nehéznek találom, hogy mások szempontjából vizsgáljam meg a dolgokat.

Időnként úgy próbálom jobban megérteni a barátaimat, hogy az ő szemszögükből is igyekszem megnézni a helyzetet.

Általában megértem mások nézőpontját, még akkor is, ha az különbözik az enyémtől.

A válaszok kiértékelését követően az alanyok 4 és 16 pont közötti eredményeket kaptak, ebből a 4-es jelezte a gyenge, a 16-os pedig a kiváló gondolatolvasási képességeket. Átlagosan 12 és 13 pont közötti eredmények születtek, a statisztikákból pedig egyértelműen kiderült, hogy a nők jobb pontszámokat értek el, mint a férfiak - azaz a hölgyek jeleskednek a gondolatolvasásban. A teszt továbbá azt is alátámasztotta, hogy az autizmussal élők körében jellemzően alacsony a mentalizációs képesség. A szakértők a kutatás eredményeit a Psychological Assessment folyóiratban is publikálták.

Az agyi hálózatok működésében rejlik a különbség

Dr. Punit Shah, az egyetem Pszichológiai Tanszékének vezetője, a tanulmány vezető szerzője az eredmények kapcsán elmondta, a kommunikáció nagyrészt a partner gondolkodásának megértésén alapszik, ez a meglepően összetett folyamat ugyanakkor nem mindenki számára megy könnyen. "Bizonyára mindannyian éreztük már úgy, hogy beszélgetés közben nem sikerült egymásra hangolódni valakivel, ami kellemetlen félreértésekhez vezethet. A jelenség pszichológiai folyamatának megértéséhez külön kell választani az empátiát és a mentalizációt. A különbség elsőre talán csekélynek tűnik, mégis kritikus fontosságú, mert a két folyamat nagyon különböző agyi hálózatok működését igényli." A kutatók kiemelték, hogy a kidolgozott kérdőív segítséget nyújthat a mentalizációs képességek felméréséhez, hiszen nem mindig egyértelmű, ha valakinek nehézséget okoz mások gondolkodásának megértése. Emellett remélik, hogy az enyhe autizmussal élők diagnosztizálását is elősegítik a kérdések.