Több idő a betegekre: így segíti az orvosokat a mesterséges intelligencia

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Óriási segítséget jelenthet a mesterséges intelligencia az orvostudománynak, a diagnosztikától az adminisztráción át a gyógyításig sok terhet vehet le szakemberek válláról.

„Az utóbbi kétszáz év legjelentősebb innovációjával állunk szemben” – idézte Kóka Jánost az EconomX. A Doktor24 elnöke az AI SUMMIT 2025 konferencián kifejtette: a mesterséges intelligencia jelentősége a vakcinákéhoz vagy az antibiotikumokéhoz mérhető, hiszen a kutatástól a diagnosztikán át a terápiáig minden területen érezteti a hatását. A gyógyszeriparban például csökkentette egy új készítmény piacra kerüléséhez szükséges időt. Az AI gyorsabban hódít, mint annak idején az ipari forradalom – fogalmazott a szakember.

Orvos keze felett agyról készített rajz lebeg.
A mesterséges intelligencia térhódítása már nem egy elképzelt jövő. Fotó: Getty Images

A Doktor24 elnöke arról is beszámolt, hogy a mesterséges intelligencia már a diagnosztikában is látványos eredményeket produkál: az epilepsziás gócpontok feltérképezéséhez szükséges idő például 20 százalékkal csökkent, és a hasnyálmirigyrák is gyorsabban felismerhető. 

„Tehát nem arról kellene vitatkoznunk, hogy jobb-e az AI, mint az orvos, hanem arról, mennyivel jobb lesz az orvos az AI segítségével” – hangsúlyozta Kóka János. A legtöbb szakember szerint az AI lényeges terhet vesz le az ellátórendszer válláról. Ha például a mesterséges intelligencia végzi a jegyzetelést az asszisztens helyett, vizitenként átlagosan 5 perc takarítható meg – ez pedig duplájára növelheti az egyes páciensekre fordítható időt.

