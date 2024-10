A lézert régóta sikerrel alkalmazzák a gyógyításban és a szépítés, fiatalítás területén is. A fejbőr kezelése egy viszonylag új alkalmazási terület, a lézer a hajhullás ellen is eredményesen bevethető. A Denza More & Better Hair lézeres hajkezelést több évtized orvos-esztétikai tapasztalatával, klinikai kutatásokat vezető bőrgyógyászok és trichológusok közreműködésével alkották meg, a legfrissebb tudományos felfedezéseket ötvözi a legmodernebb lézeres technológiával. Hogy pontosan hogyan működik, azt Himics Veronika, a Denza More & Better Hair alapítója segít elmagyarázni.

Mesterséges Intelligenciával támogatott hajdiagnosztika. Fotó: Denza More & Better Hair

Stop a hajvesztésnek

A Denza nem-ablatív, frakcionált lézerrel végzett hajkezelés a fejbőrben található őssejtekre és a hajképzésért felelős dermális papilla sejtekre is hatással van, a szervezet természetes biológiai folyamatait kihasználva segíti a haj egészségének visszaállítását. „A bőrfiatalító lézeres kezelésekhez hasonlóan itt is mikrosérüléseken keresztül történik meg a bőr mélyebb rétegeinek stimulálása, ezzel váltva ki a szöveti megújulást, ám a fejbőr kezelésénél jóval moderáltabbak a bőrreakciók. Ez azt jelenti, hogy csak minimális kellemetlenség, meleg, bizsergető érzés tapasztalható, a diszkomfortot mérő 10-es skálán átlagosan 2,5-öt jelölnek meg a páciensek. És a kezelést követően esetleg jelentkező kipirosodás és ödéma is fél-egy órán belül megszűnik, ennél hosszabb távú kellemetlenség nem tapasztalható. A kezelés úgy stimulálja a hajhagymákat, hogy (sok bőrfiatalító kezeléssel ellentétben) nem jár felszíni sérüléssel.”

Denza hajgyógyászati konbzultáció. Fotó: Denza More & Better Hair

Kinek való?

Felmerül a kérdés, hogy milyen típusú panaszok, mennyire előrehaladott hajvesztés esetén lehet igazán sikeres a kezelés. A legfontosabb, hogy férfiaknak és nőknek egyaránt ajánlható, átmeneti, férfias típusú és foltos hajhullás kezelésére is alkalmas. „Erős, látványosabb hajhullás esetén is sikerrel alkalmazható a kezelés, de a hajritkulás korai szakaszában is ajánlott, mert bizonyos hajvesztéseknél fennálló gyulladásos állapotok kezelésében is alkalmazható. Mi azért szeretjük, és azért vagyunk rá büszkék, mert olyan eredményességet tudunk kínálni a Denzával, amit eddig semmilyen más készítménnyel vagy beavatkozással nem tudtunk elérni – emeli ki Himics Veronika. – Mára ez egy rendkívül alaposan kutatott téma, a páciensek nem zsákbamacskát vásárolnak. Igazolt, hogy a haj minősége látványosan meg tud változni a kezelés hatására: az őssejt-stimuláció eredményeképp a hajszálak száma akár 70 százalékkal nőhet, a fejbőrben lezajló öngyógyító folyamatok pedig azt eredményezik, hogy a haj átmérője akár 20-25 százalékkal nőhet. Ez utóbbi már önmagában nagyon sokat változtat a haj megjelenésén, és azon, a páciens mennyire érzi dúsnak a frizuráját. Szintén az őssejt-stimuláció hatása, hogy gyakran tapasztalható az eredeti, fiatalkori hajszín visszatérése, vagyis az ősz és a megfakult szálak visszanyerik sötétebb, élénkebb színüket.”

Denza hajkezelés. Fotó: Denza More & Better Hair

Látványos hatások

Rengeteg jótékony hatása lehet a Denza lézeres hajkezelésnek, ezek a legfontosabbak:

Növeli az aktív hajhagymák számát

Javul a hajhagymákat ellátó érhálózat, ezáltal a hajhagymák oxigén- és tápanyagellátása is

Ennek köszönhetően javul a hajszálak minősége

Fokozódik a hajszálak vastagsága

Serkenti a haj növekedését

Maximalizálja a haj szépségét

Mindezt műtéti beavatkozás és felépülési idő nélkül, mindössze 30 perces kezelésekkel

Körültekintő felmérés

A kezelés eredményessége nagyban függ persze attól, milyen típusú és mennyire előrehaladott hajvesztésről van szó, és milyen okok állnak a háttérben. A pontos kezelési terv összeállítását ezért minden esetben komoly diagnosztika és hajgyógyászati konzultáció előzi meg.

„A hajdiagnózis mesterséges intelligenciával támogatott mérőberendezéssel történik – ezt a készüléket klinikai kutatásokban is használják, nagyon sok paramétert meg tud állapítani, a hajszálak átmérőjétől kezdve a hajhagymák számán át azok egymástól való távolságáig. Az anamnézis felállítása és a kapott eredmények kiértékelése után készítjük el a személyre szabott kezelési tervet. Ennek része lehet, hogy a kezelendő háttérokok felderítésére további diagnosztikai vizsgálatokat, például endokrin vagy nőgyógyászati vizsgálatot javaslunk – ezek a Denza központban elérhetők. Ezen kívül a lézeres kezelések eredményességét étrend-kiegészítőkkel és hajkozmetikumokkal is meg lehet támogatni, erre is kapnak javaslatot a páciensek.”

Denza hajkezelés. Fotó: Denza More & Better Hair

Milyen okok állhatnak a hajvesztés mögött?

A hajhullás megfelelő kezelésében kiemelkedően fontos a mögötte álló okok felderítése.

- Férfiak esetében az androgén alopecia a legjellemzőbb: ezt hormonális folyamatok irányítják, és a hajvonal visszahúzódásával, a fejtetőn található haj megritkulásával jár. PCOS-ben szenvedő és menopauzában lévő nőknél is előfordul.

- A nőknél leggyakrabban az átmeneti vagy diffúz hajhullás (telogén effluvium) tapasztalható: az egész fejbőrt érinti, a hajszálak idő előtt lépnek be a nyugalmi fázisba, ezzel felborítva az egészséges növekedési arányt. A szervezet természetes hormonális változásai is kiválthatják, de gyulladásos vagy lázas betegség, krónikus stressz, trauma, életmódbeli tényezők, hiányállapotok is okozhatják.

- A foltos hajhullás (alopecia areata) mindkét nemnél jelentkezhet: autoimmun eredetű hajvesztés, amely során a szervezet a saját hajhagymáit támadja meg, ezzel gyulladást és erőteljes hajvesztést, kopasz foltokat okozva.

A Denza hajkezelés mindhárom esetben hatékony lehet, de a hatékonyság függ a hajvesztés előrehaladottságától