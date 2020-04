Ezért kell otthon is fényvédőt használni

Tény, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások következtében kevesebb szennyeződés kerül a bőrünkre napközben, hiszen csak ritkán megyünk ki az utcára, és valószínűleg a legtöbb nő kevesebbet (vagy egyáltalán nem) sminkel. De az arcápolást a karantén idején sem szabad elhanyagolni: a rendszeres tisztítás mellett pedig az UV-szűrős krémek használata se maradjon ki a szépségrutinunkból.

Az UVA-sugarak 50 százaléka ugyanis - szemben az UVB-sugarakkal - képes áthatolni az ablaküvegen is, ezáltal pedig bejutni a bőrünkbe. Nem véletlen, hogy az UVA-sugárzást a bőr csendes gyilkosaként is szokták emlegetni. Az UVB-sugarak felelősek a napégésért, de a bőrben végbemenő károsodásért nagyrészt az UVA-sugarak.

Az UVA-sugarak fele áthatol az ablaküvegen. Fotó: Getty Images

Több kutatás is bizonyította, hogy az UVA-sugárzás hatására megnő a szabadgyökök száma, idő előtt beindulnak az öregedés folyamatai, vagyis a bőr veszít nedvességtartalmából, feszességéből - így megjelennek először a finom vonalak, majd a mélyebb ráncok is. Legrosszabb esetben ráadásul bőrrák is kialakulhat a túlzásba vitt napfürdőzés hatására.

Szakértők ezért azt tanácsolják, hogy ha a home office munkaállomásunk az ablak közelében van, vagy szeretünk reggel, esetleg délután a napsütötte ablak mellett ücsörögni, mindenképp használjunk legalább 30 SPF-es arckrémet. Az UV-védőt pedig érdemes négyóránként újra felkenni, hogy folyamatos legyen a hatása.

Forrás: Get the gloss