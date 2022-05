Bőrtípus-meghatározás egyszerűen

A bőrtípus meghatározása egyszerű folyamat, otthon is könnyen elvégezhetjük egy szabad délutánon. Ám nem árt, ha kozmetikusnak vagy bőrgyógyásznak is megmutatjuk, ő ugyanis egy kicsit más szemmel tudja nézni a bőrünket, és olyan problémákra is felhívhatja a figyelmet, melyek felett mi elsiklunk.

Nézzen tükörbe!

A bőrtípus meghatározásához először is alaposan, közelről (akár nagyítós tükörben) nézzük meg az arcunkat. Vannak rajta esetleg pikkelyes, száraz vagy hámló területek? Hol húzódnak a ráncaink, illetve mennyire mélyek vagy látványosak ezek? Mekkorák a pórusaink, mennyire eltömődöttek ezek?

Tudta-e? A férfiak bőre általában zsírosabb, mint a nőké, és meglepő módon érzékenyebb is. A férfiak ugyanis általában kevesebbet törődnek a bőrükkel, nem védik annyira (bár többet vannak olyan környezetben, mely károsíthatja a bőrt), a rendszeres borotválkozás pedig naponta roncsolja a bőr felszínét. A normál bőrre a puha, telt arcbőr jellemző, a pórusok láthatóak, de nem telítettek, vagy csak néhány mitesszer látszik az orron vagy az állon; a száraz bőr durva tapintásúnak, száraznak tűnhet, a pórusok szinte egyáltalán nem látszanak. A zsíros bőrre a nagy, jól látható, telített pórusok jellemzők, mitesszerekkel az orron, az állon vagy az orcákon; tapintásra olajos. A vegyes (kevert) bőrtípusnál az orcák puhák és szárazabbak, a homlok, az orr, az áll pedig zsírosabb. A problémás bőrön nagyon jól látszanak a telt pórusok, az arcon sok a pattanás, a mitesszer; a gyulladások miatt gyakoriak lehetnek a piros, duzzadt foltok, de sokszor a pattanások helye is megmarad és jól látható. Az érzékeny bőr külsőre leginkább a száraz bőrre hasonlít, hámló vagy vöröses foltok is lehetnek rajta.

Az életkortól függetlenül a száraz, illetve az érzékeny bőrön látszanak a legjobban a ráncok, a zsíros és a kevert bőrtípusnál pedig a legkevésbé. A problémás bőrűeknél még akkor is gyakran jelennek meg pattanások az arcon, ha már "kinőttek" a kamaszkorból.

Hol zsíros? Hol száraz?

Második lépésként mossuk meg az arcunkat tiszta, langyos vízzel és a lehető legegyszerűbb arctisztító, de nem hidratáló szappannal majd egy puha törülközővel, dörzsölés nélkül, itassuk fel róla a vizet. A száraz, illetve az érzékeny bőr ilyenkor is feszül, mintha "túl kicsi" lenne; a zsíros, kevert vagy normál bőr azonban kellemes, hűvös érzetű.

Ezután várjunk 30 percet, majd tegyünk egy papír zsebkendőt (lehetőleg csak egy réteget) vagy speciális kozmetikai olajfelszívó lapocskát a homlokunkra, az állunkra, az orrunkra és a két orcánkra. Várjunk néhány másodpercet, majd vegyük le: ha sehol nem ütötte át a zsír a papírt, akkor normál illetve száraz; ha csak az orrunkon, a homlokunkon, illetve az állunkon lett foltos a papír, akkor vegyes; ha pedig mindenütt átzsírosodott a papír, akkor a zsíros bőrtípusba tartozunk.