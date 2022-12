Bőrápolás 50 fölött: mit tegyünk és mit ne?

A korral a bőrben zajló élettani folyamatok lelassulnak, egyre inkább csökken a kollagén és hialuronsav termelése is, ami negatívan befolyásolja a feszességét és hidratáltságát. Struktúrája fokozatosan gyengül, megereszkedik, szárazabbá, érdesebbé válik, gyakrabban irritálódik és viszket. Bár a természetes öregedéssel járó állapotromlást nem lehet elkerülni, hatékony gondoskodással a barázdák mélyülése lelassítható, a bőrszín egyenletlenségei pedig korrigálhatóak.

Az érettebb bőr különleges bánásmódot igényel. Fotó: Getty Images

Az öregedést befolyásoló tényezők

Az öregedésnek két fajtája van, az egyikre – az intrinzik öregedésre – elsősorban az etnikai, genetika jellemzők és a hormonális változások vannak hatással. Ezzel szemben az úgynevezett extrinzik öregedést olyan tényezők idézik elő, amelyeket képesek vagyunk befolyásolni. Ennek fő pillére, hogy az egészséges bőrt belülről is táplálni kell, amihez szükség van egészségesen változatos étkezésre, napi két-három liter folyadék fogyasztására, valamint elegendő alvásra. Érdemes minél inkább kerülni az alkoholt – amely külsőleg és belsőleg is szárítja a bőrt –, valamint az oxidatív stresszt előidéző dohányzást. A dohányzás hatására ugyanis felborul a szabad gyökök és az antioxidánsok egyensúlya, ami idő előtti ráncképződés okoz.

Napvédelem

A bőr legdrasztikusabb károsodását azonban az UV-sugarak idézik elő: a napfénytől a bőr könnyen kiszáradhat, védekezés nélkül pedig a kollagénrostok súlyosan sérülhetnek. Éppen ezért a sérülékeny, érett bőrt kiemelten védeni kell a napsugárzás káros hatásai ellen, amihez ajánlott széles spektrumú, UVA- és UVB-védelemmel ellátott fotostabil szűrőrendszerű, sejtvédő hatású készítményeket alkalmazni. Elérhetőek olyan naptejek és fényvédővel kombinált hidratálókrémek is, amelyek a bennük található antioxidánsok, licochalcone A és glicirretinsav elősegítik a DNS-védelmet, ezáltal eredményesen felveszik a harcot az öregedés jeleivel szemben. Fontos azonban kiemelni, hogy napvédelemre nemcsak nyáron van szükség, hanem az egész év során.

Bőrradírok, hámlasztók és olajok

Mivel az egyenetlen, foltos arcbőr idősebbnek látszik, ezért javasolt olyan készítményeket alkalmazni, amelyek korrigálják a színbéli eltéréseket és egységesebbé teszik a bőr tónusát. Használatuk előtt azonban érdemes az elhalt hámsejteket eltávolítani. Ebben segítséget nyújtanak a különböző bőrradírok, valamint például az olyan alfa-hidroxi savakat (AHA) tartalmazó hámlasztók, amelyek felbontják a száraz, sérült hámsejtek közötti kapcsolódási pontokat, ezáltal serkentve az új bőrsejtek kialakulását. A bőr megtisztítására szintén érdemes nagy figyelmet fordítani. Alkalmazhatunk a bőrtípusnak megfelelő micellás vizet vagy arclemosó tejet, illetve olyan glüko-glicerol-tartalmú tusfürdőt is, amely elősegíti a víz áramlását a sejtek között. A tisztálkodást követően érett bőrre hatékonyan ápolnak azok a magas argánolajtartalmú készítmények, amelyek antioxidáns és gyulladásgátló hatású E-vitaminban és esszenciális zsírsavakban (omega-9 és omega-6) gazdagok. Ezek a zsírsavak hozzájárulnak a sejthártyák felépítéséhez és regenerálásához, ezáltal simává és puhává varázsolják a bőrt.

Hialuronsav és kollagén

Ötvenéves kor felett ajánlott megelőzésképpen – és a már kialakult ráncok csökkentéséért – a bőr hialuronsav-tartalmát is növelni. Ehhez javasolt olyan kozmetikumokat választani, amelyek egyszerre tartalmaznak kis és nagy molekulasúlyú hialuronsavakat, amelyek a bőr természetes nedvességtartalmának megőrzéséért felelősek. A mindennapos bőrápolási rutint kiegészíthetjük glükozid-szaponin- vagy magnololtartalmú, bőrfeszesítő hidratálószerekkel is, amelyek feltöltik a bőrt, és a mélyebb rétegekbe hatolva serkentik a természetes hialuronsav termelődését. Érdemes megemlíteni a C-vitamint, illetve az arctiint és oligopeptideket tartalmazó kozmetikumokat is, amelyek felgyorsíthatják a bőr rugalmasságáért és megújulásáért felelős kollagéntermelődést.

