A szánkon nem található faggyúmirigy, amelyek normál esetben gondoskodnak arról, hogy a bőr felszíne ne száradjon ki. Éppen emiatt fontos óvnunk az ajkakat, hiszen más testrészekhez képest jóval érzékenyebben reagál a külső és belső hatásokra is. A téli hideg, szeles időjárás és a mellé társuló fűtési szezon gyakran megviseli a szánk bőrét, de a tavasz, majd nyár beköszöntével is sokak küszködnek az állandóan kicserepesedett ajkak problémájával. Ha mi is közéjük tartozunk, érdemes odafigyelnünk az alábbiakra:

8 bőrápolási hiba, amely öregít – ezeket semmiképp ne kövessük el!

Forró vízzel mosunk arcot

Nagyon helyes, ha sosem hagyjuk ki a reggeli és esti arctisztítást, de nem mindegy, hogy ezt milyen hőmérsékletű vízzel tesszük. A túl meleg víz ugyanis sokkolja a bőrünket, károsítja, kiszárítja azt – és ez nemcsak az arcra, de a száj területére is igaz. A legjobb, ha langyosabb fokozatra állítjuk a csapot. Utána pedig nemcsak az arcunkról, de a szánkról is gondosan is felitatjuk a nedvességet a törölközővel, de vigyázzunk, ne dörzsölő mozdulatokkal végezzük ezt.

Azonkívül, hogy ápoló balzsammal kenegetjük ajkainkat, nem árt utánajárni, mitől válik dehidratálttá a bőre. Fotó: Getty Images

Az alkohol dehidratál

Egy-egy átmulatott éjszaka után másnap nemcsak fejfájással, hanem kiszáradt ajkakkal is ébredhetünk. Az alkohol ugyanis vizet von el a testből, és ha ezt nem pótoljuk, gyorsan meglátszik a szánkon. Elsősorban kerüljük a túlzásba vitt ivászatot, de legalábbis figyeljünk rá, hogy minden egyes alkoholos ital után lehörpintsünk egy pohár szénsavmentes ásványvizet is. Így megelőzhetjük a kiszáradást. A mulatozásokon kívül is ügyeljünk rá, hogy legalább napi 1,5-2 liter folyadékot fogyasszunk (lehetőleg vizet vagy teát), ezzel gondoskodhatunk arról, hogy testünk belsőleg is kellően hidratált maradjon.

Még egy ok, amiért megéri leszokni a dohányzásról

A cigarettázás bőrre gyakorolt káros hatásait már több kutatás is bizonyította. Mivel a dohányzás hatására jelentősen felgyorsul a bőr öregedési folyamata, kevésbé lesz ellenálló a külső hatásokkal szemben, kiszárad és nem képes megújulni. Ez is állhat az állandóan kicserepesedő ajkak hátterében. Ráadásul még egy kellemetlen mellékhatással kell számolni: a sok szívás és fújás miatti csücsörítéstől először apró, majd mélyebb ráncok sokasága jelenik meg a száj körül.

Ha túl sokat nyalogatjuk a szánkat

A szárazság következtében fellépő kellemetlen, feszülő érzés miatt gyakran akaratlanul is megnyaljuk az ajkainkat. Ez azonban csak pillanatnyi enyhülést hoz, később csak ront a helyzeten. A nyál enzimösszetétele révén ugyanis szárítja a bőrt, vagyis éppen ellenkező hatást érünk el a nyalogatással, mint szeretnénk. Tartsunk magunknál ezért inkább egy megfelelően hidratáló ajakápolót, és azzal kenjük be rendszeresen a szánkat - nem csak akkor, ha azt érezzük, hogy kezd kiszáradni.

Betegség tünete is lehet

Ha minden fenti tényezőt kizártunk, mégis állandóan cserepes a szánk, akkor érdemes az irányba vizsgálódnunk, nincs-e más, eddig rejtett egészségügyi problémánk. A kiszáradt ajkak jelezhetnek például vashiányt, cukorbetegséget vagy a B2-vitamin túl alacsony szintjét. A szánk kirepedezhet akkor is, ha valamilyen oknál fogva túl sok A-vitamin halmozódott fel a szervezetünkben (ez például egyes akné elleni gyógyszerek mellékhatása szokott lenni). Ha pedig leginkább a szánk sarkában tapasztalunk szárazságot, akkor gyanakodhatunk gombás fertőzésre is.



