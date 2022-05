3+1 lépés a pattanásos bőr kezelésére

Hazánkban szombaton délelőtt a Dunántúlon erősen felhős lesz az ég, ott helyenként záporok is előfordulnak, máshol több-kevesebb időre előbukkan a nap. Délután a gyakran erősen felhős időszakokban eső, zápor is előfordul, emellett több-kevesebb napsütésre is van kilátás. A szél napközben élénk északi lesz. Hajnalban 10, 15 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 16, 23 fok között alakul. Késő este 11, 16 fok lesz. Szombaton markáns front nem érkezik, de kettősfront jellegű tünetek léphetnek fel. Fejfájás és migrén jelentkezhet, ingadozhat a vérnyomás. A párásabb vidékeken gyakori lehet a légszomj, illetve a mellkasi problémák és a rosszullétek is megszaporodhatnak. A szabadban ingadozó hő- és komfortérzet jellemző. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció