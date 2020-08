Így lehet leégés nélkül napozni

3 az 1-ben ápolás: erre vágynak a szemhéjak - kattintson ide a részletekért!

Napimádó vagyok. Szerintem a nyár elképzelhetetlen napozás és strandolás nélkül. Nekem ez az évszak azt jelenti, hogy vízparton (vagy strandon), lehunyt szemmel, egy szál törülközőn elnyúlva, egy buddhista szerzetest is megszégyenítő nyugalommal élvezem a napsugarakat. Nincs olyan probléma, ártalmas gondolat, amely ilyenkor a közelembe tudna férkőzni. Ha tehetném, májustól szeptemberig minden napomat így tölteném - de ez persze csak vágyálom. Valószínűleg ezért is lesz értékes az a néhány nap, alkalom, amikor e szenvedélyemnek hódolhatok.

Hello, napsütés!

Habár sokáig váratott magára, de idén nyáron is bekövetkezett a már nagyon várt első alkalom. Néhány hónapnyi bezártság, majd némi kedvezőtlen időjárási viszonyok után még a helyi strandnak is nagyon tud örülni az ember. Bevallom, némi hendikeppel indulok, ha napozásról van szó, ugyanis nagyon érzékeny, napégésre hajlamos a bőröm. Ezzel régóta tisztában vagyok, ahogy azzal is, hogy bőrtípustól függetlenül is gondolni kell a bőrünk védelmére. Érzékeny bőrnél persze még fokozottabban kell figyelni a leégés elkerülésére - és saját tapasztalat alapján írhatom, hogy ez egyáltalán nem lehetetlen. Türelem és önmérséklet kell hozzá, betartva a napozás írott és íratlan szabályait.

Az egyik szabály, amire mindig odafigyelek, hogy kerülöm a kritikus napszakot, a déli órákban, azaz 11-től lehetőleg délután 3-ig nem fekszem ki a napra. Ugyanennyire fontos, hogy megtaláljam a megfelelő fényvédőt/napozót (olyan terméket, amely védelmet nyújt az UV-sugárzás és a nagy energiájú látható fény ellen is, és nem mellesleg megfelel a bőrtípusomnak is), és azt használjam is az előírtak szerint. Azaz elegendő mennyiségben használom a terméket, és rendszeresen újrakenem, főleg, ha a napozást néhány csobbanással is megszakítom - és akkor kis túlzással, süthet bárhogyan a nap.

A biztonságos napozás egyik feltétele egy jó fényvédő. Fotó: Getty Images

Nyár, leégés nélkül

Most lehetőségem volt kipróbálni egy új terméket: Eucerin Sun Oil Control Dry Touch napozó krém-gél testre SPF 30 és SPF50+. A márka más termékeit már ismerem, van, amit használok is, így egyáltalán nem voltam bizalmatlan a vadonatúj napozóval sem. De ne szaladjunk ennyire előre.

Érdemes tisztázni, hogy mit várok el egy számomra megfelelő napozótól. Először is, legyen hatékony a napégés ellen, továbbá nem baj, ha gyorsan felszívódik (nyáron nem vágyom a ragadós, zsíros érzetre, és gondolom, ezzel nem vagyok egyedül), használata legyen gyors és könnyű. Fontos, hogy viszonylag hosszú távú védelmet biztosítson, hidratáljon, és lehetőleg legyen vízálló. Nos, a most kipróbált termék ezeknek az elvárásoknak mind megfelel az előzetes ismertetés szerint, de persze az a fontos, mit érzünk napozás előtt, közben és főleg utána.

Ha röviden akarnám összefoglalni, akkor csak annyit mondanék, hogy az új napozó jól vizsgázott élesben is, kellemes volt használni, és nem égtem le. De nézzük a részleteket. Valóban rendkívül könnyű textúrájú, másodpercek alatt felszívódik, nem ragad, nem zsíros. Habár ráírták a termékre, hogy a benne található természetes hatóanyag sárga színe elszínezheti a világos ruhákat, ezért csak a napozó beszívódása után érdemes bármit magunkra venni. Nos, annyira gyorsan fogja beszívni a gél-krémet a bőrünk, hogy szerintem erre nem kell különösebben odafigyelni, de jó, ha tisztában vagyunk ezzel is. Klinikai és bőrgyógyászati kutatások igazolták a termék nagyon jó bőrtolerabilitását érzékeny és aknéra hajlamos bőrön is. Érzékeny bőrű emberként bátran mondhatom, hogy semmilyen kellemetlen tünetet nem tapasztaltam a termék használata után.

Fontosnak tartom azt is leszögezni, hogy a naptejeknél nem csak az SPF-értéket - a legnagyobb veszély, az UV-B elleni védelmet jelzi - érdemes nézni, holott ez is nagyon fontos. Mindig megnézem (ahogy most sem maradt ki), hogy a termék kiszűri-e az UV-A sugarakat is, mert valójában akkor lehetek biztos a teljes védelemben. Ha igen, akkor a faktorszám mellett a gyártók ezt is jelzik a termékükön. A tesztelt fényvédő széles spektrumú terméknek számít, és a jelzés is jól látható a tubuson.

Vízálló, izzadásálló és homokálló, bár ez utóbbi tulajdonságát sajnos nem tudtam tesztelni, de elképzeltem, ahogy a bekent testemmel lehuppanok egy egzotikus sziget strandjára, és a fehér homokszemek leperegnek rólam. A végére hagytam a termék egyik nem várt "adottságát", mégpedig azt, hogy nem tartalmaz oxibenzont és oktinoxátot, amik (a legfrissebb kutatások szerint) károsíthatják a korallokat és ezáltal a korallzátonyokat és azok élővilágát.

Napozzunk bátran, és ne hagyjuk otthon a kedvenc fényvédőnket!