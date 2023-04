Hawaii masszázs és köpölyözés – így gyógyultunk Bükfürdőn

A magyarországi turisztikai piacon belül az egészségturizmus szerepe vitathatatlanul nagyra nőtt az elmúlt másfél évtizedben. A szállodaláncok helyesen mérték fel a hazai és külföldről érkező turisták növekvő igényét az egészségmegőrző szolgáltatások iránt, és bővítették a kínálatukat különböző gyógyító hatású masszázsokkal, valamint keringési, légzőszervi vagy ízületi bántalmakat enyhítő kezelésekkel. Az ellazulás mellett a testi-lelki regeneráció is fontos cél lett sokak számára, akik az interneten vagy a különböző promóciós kiadványokban böngésznek szállások után kutatva. Ezt a testi-lelki gyógyulást kínálja többek között a Bükfürdőn található Caramell Premium Resort****superior is: a szálloda kínálatában ugyanis számos, itthon eddig kevésbé ismert szolgáltatás is igénybe vehető, emellett pedig több magánegészségügyi szolgáltató is várja pácienseit az épület falain belül.

A resortot az ország első holisztikus gyógy- és wellnessszállodájaként hirdetik, melynek jeleire már a lobby-ba belépve felfigyelhetünk. Mind bútorzatában, mind pedig hangulatában a Távol-Kelet jellegzetes vonásait hordozza magán: lépten-nyomon belefuthatunk szanszkrit írásjelekbe, a buddhista és hindu kultúrát felelevenítő szobrok pedig egyaránt díszítik a folyosókat, a fürdőket, illetve a pihenőhelyeket is. Maga a szálloda hatalmas területen terül el, négy fő épületében a wellness-szolgáltatások és szobák mellett több száz fő befogadására is alkalmas konferenciatermek is helyet kaptak. A szomszédságában a Kristály Torony Kalandpark is elérhető, rajta egy háromszintes mászó- és kalandpálya, ami az egész családnak kihívást és szórakozást biztosíthat. Legalábbis, ha az időjárás engedi – a szeszélyes, zivataros tavaszi idő miatt ezt sajnos nem volt lehetőségünk kipróbálni.

Ellazulás hawaii hullámokkal

Nem úgy a szálloda wellness-szolgáltatásait, amelynek bőséges kínálatában válogathattunk. A klasszikus masszázsokon (nyirok-, talp- vagy kismamamasszázs) túl elérhető például a stresszcsökkentő hatású Abhyanga masszázs, a test különböző pontjait egyszerre felmelegítő lávaköves kezelés, illetve a thai masszázs is. Mi az általunk korábban nem ismert lomi-lomi masszázs mellett döntöttünk. Ez egy különleges, a Hawaii-szigetekről származó masszázstechnika, melynek során a masszőr alkarjával végzi a kezelést lassú, folytonos mozdulatokkal átmasszírozva az egész testet. Az illatos olajok használata közben lágy zene segítette a relaxációt, melynek alapját a tenger hullámzásának hangja adta. Ezt a hullámzást követte mozdulataival a masszőr is, azt az érzést keltve, hogy a tenger hullámai a bőrünkön fodrozódnak. A csaknem másfél órás kezelés valóban rendkívül ellazító volt, a masszőr elmondta: a cél elsődlegesen a belső feszültségek feloldása és a harmónia megteremtése.

Úgy kezelték az izmaimat, mint egy olimpikonnak

Egy csontkovács segítségét is kértük, főleg az ülőmunka káros hatásainak ellensúlyozásáért. A csontkovács egy általános állapotfelméréssel kezdte a kezelést, melynek során megállapította, hogy az egyoldalú terhelés nyomai már a testtartásomon is tetten érhetővé váltak, a számítógép előtti görnyedés miatt pedig a hát és a nyak izmai is kötöttek. Az ízületek kiropogtatását egy alapos masszázs követte, ami elsősorban a nyakat és a hát felső részét érintette. Kérésemre a vállakhoz csak nagyon óvatosan nyúlt a szakember, korábbi sportbalesetek miatt ugyanis a szalagok meglazultak, ami miatt a vállam az átlagosnál kisebb terhelés miatt is kimozdulhat a helyéről. Ezt figyelembe véve a csontkovács inkább csak a váll melletti területeken dolgozta ki a letapadt izomcsomókat.

A hotel bútorzata és kialakítása is távol-keleti hangulatot idéz. Fotó: Getty Images

A kezelés utolsó szakaszában a hatást köpölyözéssel erősítette fel. Erről a technikáról sokan a 2016-os riói olimpián hallhattak, amikor a sajtó a sztárúszó Michael Phelps testén megjelent lila foltokkal volt tele. A kör alakú elszíneződések a köpölyözés nevű technika látványos nyomai, ami egy több ezer éves múltra visszatekintő gyógyászati eljárás. A köpölyözést speciális csészékkel végzik, amelyekben vákuumot képeznek, a csésze így szívóhatást gyakorol a bőrre, vele együtt pedig a benne lévő véredényekre és vérre. Ennek a nyoma látszik meg piros, kerek foltok formájában. A nyugati szakemberek az eljárást az izmok kezelésére és a véráram felpezsdítésére használják, például egy jelentősebb megterhelés után segítheti az izmok regenerációját.

A hatás nem maradt el, a hátam érzésre egy évtizedet fiatalodott a nagyjából 50 perces kezelés végére. A csontkovács hozzátette: mindez sajnos csak ideiglenes enyhülést biztosíthat, hiszen az egészségtelen testtartás és a gerinc későbbi terhelése miatt a hátfájás visszatérhet. A kezelés helyett a megelőzésre fontos szerinte nagyobb hangsúlyt fektetni, és törekedni az egészséges testtartásra és a rendszeres mozgásra.

A „hagyományos” wellness: szaunák és termálfürdők

A masszázs mellett a szálloda fürdőit is kipróbáltuk, amelyek mind a hotel saját kútjából származó büki termálvízből táplálkoznak. A víz magas alkalikus tartalma miatt ivókúrára is alkalmas, ugyanis a gyomorsavat is képes közömbösíteni, valamint az emésztést érintő betegségeket is enyhíti. Kis hiányérzetünk a beltéri fürdőhely viszonylagos szűkössége miatt volt csupán, főleg a teltházas hétvégén voltak nagyon sokan a medencékben, így úszásra nemigen volt lehetőség. Ugyanakkor a termálvíz hőmérséklete is inkább az ellazulást, az úgynevezett „slow welness-t” volt hivatott segíteni. A mozogni vágyók számára pedig egy jól felszerelt fitneszterem is a rendelkezésre állt addig, míg a szomszédos kalandpark meg nem nyitja kapuit.

Persze a wellness kihagyhatatlan eleme a szauna is, amelyből nem volt hiány: a már jól ismert finn szaunák és gőzkabinok mellett magas páratartalmú aromaszaunába is beülhetnek a vendégek, melyben a gyógynövények kellemes illataromája mellett halk zene is segíti az ellazulást. A sószoba pedig a sóbarlangok körülményeit hivatott biztosítani a látogatói számára. A resortban eltöltött két nap kevés is volt ahhoz, hogy minden szolgáltatást kellően kiélvezhessünk, annyi azonban biztos, hogy a szürke hétköznapok mókuskerekében megfáradt látogatók számára a Bükfürdőn lévő, kis Távol-Kelet vitalizáló hatással bír.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!