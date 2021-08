Természetes megoldások a hasi görcsök enyhítésére

Stressz,irritábilis bél szindróma(IBS), menstruáció, vírusfertőzés, ételérzékenység - csak néhány ok, amely felelős lehet hasi görcseinkért. A kellemetlen panaszok súlyossága széles skálán mozog, az viszont teljesen biztos, hogy még egy enyhébb verzió is jelentősen kihat a közérzetünkre, fizikai és lelki jóllétünkre, tartós vagy gyakori fennállás esetén pedig a hétköznapjainkra is.

Görcs esetén az emberek többsége ösztönösen összekuporodik, ez pedig nem véletlen: az oldalunkon fekve, térdeinket a hasunkhoz húzva egy olyan testhelyzetet veszünk fel, amely során a lehető legkevésbé feszülnek meg a hasizmok, így ez általában segít mérsékelni a panaszokat. Van azonban még néhány természetes megoldás, amelyet érdemes kipróbálni, mielőtt görcsoldó gyógyszerek után nyúlnánk.

A legjobb gyógynövények görcsök ellen

Agyógynövényekközött szinte minden panaszunkra találhatunk megoldást, nincs ez másként a hasi görcsök esetén sem. Nem mindegy azonban, hogy milyen eredetű az enyhíteni kívánt tünet.

Ha emésztési problémák miatt gyötörnek minket görcsök, akkor a gyömbér, a borsmenta vagy a kömény hozhat javulást. Ezek tea vagy akár vény nélkül kapható gyógyszerek formájában is hatékonyak lehetnek. Az IBS-sel küzdők számára például kifejezetten ajánlottak a borsmentaolajat tartalmazó készítmények. A citromfű és a kamilla pedig akkor tehet igazán jó szolgálatot, ha vélhetően a fokozott stressz áll a panaszaink hátterében.

A menstruációs görcsökre jó választás lehet a cickafark, a fehér fagyöngy, a palástfű, a levendula- és a majoránnaolaj, illetve a málnalevéltea is. Azonban bármilyen gyógynövény mellett is döntsünk, érdemes az alkalmazás megkezdése előtt kikérni háziorvosunk vagy gyógyszerészünk tanácsát. Különösen igaz ez várandósság és szoptatás idején, akkor ugyanis több gyógynövény is ellenjavallt. Az előírt napi mennyiséget pedig semmiképpen se lépjük túl.

Figyeljünk az étkezésre

Hasi görcsök esetén ajánlott odafigyelni arra is, hogy milyen ételeket fogyasztunk, egyes fogások ugyanis enyhíthetik panaszainkat, míg mások kifejezetten ronthatnak állapotunkon. A panaszok idején válasszunk inkább könnyedebb ételeket, például almát, főtt rizst vagy főtt burgonyát.

Ezekkel szemben javasolt kerülni nehezen emészthető, zsíros, savas vagy puffasztó ételeket, mondjunk le továbbá a fűszeres és a székrekedést kiváltó fogásokról is néhány napig. Hasi görcsök esetén a folyadékbevitel is nagyon fontos, a bélrendszert irritáló, szénsavas, koffeines és alkoholos italokat azonban tegyük tiltólistára - legalább a görcsök elmúlásáig.

Egyéb hasznos tanácsok

Hasi görcsök esetén hasznos lehet még, ha meleg vizes palackot vagy melegítő párnát helyezünk a hasunkra, de kipróbálhatjuk a levendulaolajas meleg fürdőt is. Sokaknak segít a panaszok enyhítésében, ha megmasszírozzák a hasukat, amelyhez akár majoránnaolajból házilag kikevert masszázsolajat is használhatunk. De vannak olyanok is, akik a testmozgásra esküsznek - természetesen ilyenkor ajánlott valamilyen kímélő mozgásformát választani, például jógát. Ám ha bármivel is próbálkozunk, a tünetek nem múlnak, vagy akár még rosszabbodnak is, mielőbb forduljunk orvoshoz.