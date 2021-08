Mi állhat a hasi görcsök hátterében?

Hasi görcs alatt a hasizmok, a gyomor vagy a belek erőteljes összehúzódását értjük. A legtöbbször ártalmatlan jelenségről van szó, ám előfordulhat, hogy valamilyen komolyabb betegségre hívja fel a figyelmet. A megfelelő kezelés segíthet a tünet enyhítésében, megszüntetésében, ehhez azonban tudni kell, egészen pontosan mi áll a háttérében. Az alábbiakban összegyűjtöttük a hasi görcsök leggyakoribb kiváltó okait, illetve arról is szólunk, mikor célszerű orvoshoz fordulni és mit tehetünk a megelőzés érdekében.

Amikor nincs olyan nagy baj

Elképzelhető, hogy hasi görcseinkért izomhúzódás a felelős. Izomhúzódással általában akkor kell számolni, ha túlságosan megerőltettük a hasizmainkat, például egy kemény edzésen. A görcsök mellett a hasizmok érzékenysége, fájdalma is izomhúzódásra utalhat, csakúgy, mint a mozgásra súlyosbodó fájdalom. A kiszáradás (dehidratáció) miatt fellépő elektrolitvesztés szintén eredményezhet izomgörcsöket a gyomorban. Az izmok megfelelő működéséhez olyan elektrolitokra van szükség, mint a kalcium, a kálium és a magnézium, amelyek nélkül testszerte görcsök jelentkezhetnek. A hasi görcsök hátterében a gyomorban felgyülemlett gázok is állhatnak. Ezt valószínűsítik a következő tünetek is: haspuffadás, éles hasi fájdalom, teltségérzet, szellentési vagy böfögési kényszer.

Betegség a háttérben

Bizonyos esetekben a hasi görcsök gyulladásos bélbetegségre, például Crohn-betegségre vagy fekélyes vastagbélgyulladásra figyelmeztetnek. Előbbi a gyomor-bélrendszer bármely részét érintheti, utóbbi pedig kizárólag a vastagbelet, ám hasi görcsöket mindkét betegség okozhat. Gyulladásos bélbetegségre utalhat még a hasmenés, a fogyás, a hasi fájdalom, a fáradtság, az éjszakai izzadás, illetve a székrekedés is. Azirritábilis bél szindróma(IBS) ugyancsak ott van a lehetséges kiváltó tényezők listáján: egy funkcionális bélbetegségről van szó (a bélrendszernek valamilyen működésbeli zavara van, de szervi probléma nem áll fenn), amely a hasi görcsök mellett gyomorfájdalommal, puffadással, székrekedéssel, hasmenéssel (néha a székrekedés és a hasmenés váltakozva jelentkezik) vagy gázképződéssel járhat.

Többféle betegség is kiválthat hasi görcsöket. Fotó: Getty Images

Gyomorhurutra (gasztritisz) vagy gyomor-bélhurutra (gasztroenteritisz) is gyanakodhatunk hasi görcsök esetén. A gyomorhurut a gyomor nyálkahártyája, a gyomor-bélhurut pedig a gyomor-bélrendszer gyulladását jelenti. Hányinger, hányás, gyomorfájdalom és puffadás mindkét betegségnél jelentkezhet, a bélhurutnál pedig hasmenéssel is számolnunk kell. A gyomorbénulás (gasztroparézis) veszélye szintén valós annál, aki hasi görcsöket tapasztal. A betegség lényege, hogy a gyomor nem képes teljesen kiürülni, ami miatt az elfogyasztott ételek abnormálisan hosszú időt töltenek el benne. Olyan tünetek jelezhetik a problémát, mint az állandó, krónikus hányinger és hányás, a hasi fájdalom, a furcsa teltségérzet, a fogyás és alultápláltság, a fokozott éjszakai verejtékezés és a szívdobogásérzés. Emellett hasnyálmirigy-gyulladás, vakbélgyulladás, epegörcs vagy a menstruációs görcs is állhat a kellemetlen panaszok mögött.

Fontos tudni azt is, hogy azételmérgezésegyik jellegzetes tünete a hasi görcs. Az ételmérgezést az elfogyasztott élelmiszerben levő baktériumok, vírusok, méreganyagok okozzák, és a görcsök mellett hányingert, hányást, hasmenést, lázat, valamint gyomorpanaszokat idézhet elő. Az is elképzelhető, hogy a hasi görcsök ételallergia vagy -intolerancia miatt jelentkeznek. Előbbinél azimmunrendszer(tévesen) veszélyesnek ítél egy ételösszetevőt, és elkezd védekezni ellene, míg utóbbi bélműködési problémák (például nem megfelelő emésztés) miatt alakul ki. A leggyakoribb ételallergiák közé tartozik a földimogyoró-, a tojás- vagy a szójaallergia, az ételintoleranciák közül pedig a laktózérzékenység a legelterjedtebb.

Tünetek, amelyekkel orvoshoz kell fordulni

Ha a hasi görcsök hátterében olyan "egyszerűbb" okok állnak, mint a gyomorban felgyülemlett gázok, a kiszáradás vagy az izomhúzódás, különféle házi gyógymódok vagy vény nélkül kapható szerek segítségével mi magunk is úrrá lehetünk a kellemetlenségeken. Amennyiben viszont valamilyen komoly egészségügyi problémával hozhatóak összefüggésbe a panaszok, orvosi segítségre van szükségünk. A következő tünetek figyelmeztethetnek arra, hogy minél hamarabb szakemberhez kell fordulnunk: a hasi görcsök nagy fájdalommal járnak és gyakran jelentkeznek, esetleg a görcsök mellett hányást, véres székletet, erős fájdalmat (különösen mellkasi fájdalmat), lázat vagy légszomjat tapasztalunk.

Ami pedig a megelőzést illeti: bár a hasi görcsöket számos dolog okozhatja, általánosságban elmondható, hogy csökkenthetjük előfordulásuk valószínűségét, ha elég folyadékot iszunk, nem visszük túlzásba az alkoholfogyasztást, kerüljük a túl zsíros, fűszeres, csípős ételeket, és edzés közben figyelünk arra, hogy ne erőltessük meg túlságosan a hasizmainkat.