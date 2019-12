Reggel ezért érdemes meleg vizet inni

Serkenti az emésztést

Egy nagy csésze meleg víz reggel segít megtisztítani szervezetünket a méreganyagoktól, és gyorsítja az emésztést is. Míg a hideg víz étkezések alatt vagy után fogyasztva képes rá, hogy megkeményítse a zsírokat, és zsírlerakódásokat hozzon létre a bélben, addig a meleg víz segíti gyomrunkat az ételek lebontásában. Ezért nemcsak ébredéskor, hanem étkezések után is érdemes meginnunk egy adagot belőle.

Segít, ha székrekedésünk van

Ha lassú bélmozgással küzdünk, reggel éhgyomorra igyunk meg egy nagy adag meleg vizet. Ez serkenti a bélmozgás, és megkönnyíti a salakanyagok kiürülését is a szervezetből. Ha ezt a módszert alkalmazzuk, már néhány napon belül visszaáll a normál bélműködés.

Ha a reggelt kávé helyett egy csésze forró vízzel indítjuk, szervezetünk meghálálja

Enyhíti a fájdalmat

Segít megszabadulni a túlsúlytól

A meleg víz fogyasztásaígy azonnal segíthet, ha menstruációs görcsökkel vagy izomgörcsökkel küzdünk. Ennek magyarázata, hogy a forró vízA hasi görcsök mellett a fejfájást is kezelhetjük az itallal.

Számos diéta javasolja, hogy indítsuk a reggelt egy pohár meleg vízzel. Ez ugyanis megemeli a testhőmérsékletet, ezáltal pedig serkenti az anyagcserét is, aminek köszönhetően több kalóriát tudunk elégetni. A meleg víz emellett a vesék és a gyomor működését is felpezsdíti. Ha a víz mellé elfogyasztunk egy citromot is, fokozhatjuk a szervezet zsírbontó folyamatát.

Javítja a vérkeringést

Egy pohár meleg víz segít feloldani az erekben található zsírlerakódásokat, és megtisztítja a szervezetet a méreganyagoktól, ezáltal pedig fokozza a vérkeringést. Ennek köszönhetően izmaink is könnyebben ellazulnak, hiszen több vér jut el ezekre a területekre.

Lassítja az öregedést

A korai öregedést is meg lehet akadályozni, ha minden reggel egy adag meleg vízzel indítunk. Ez ugyanis kipucolja a méreganyagokat a szervezetünkből, és a bőrsejtek rugalmasságát is növeli.

Aki ki akarja használni a meleg víz előnyeit, annak mindennap érdemes innia egy csészével belőle, akár egy kis citrommal ízesítve. Ehhez a vizet forraljuk fel, majd fogyasztás előtt hagyjuk hűlni néhány percet.

Forrás: medicaldaily.com