Mindennapi csodaszer: a méz

A méz gyors energiát adhat a benne található természetes cukroknak köszönhetően, különösen ajánlott akkor mézet fogyasztani, ha fáradtak és enerváltak vagyunk. Ráadásul jóval egészségesebb, mint a cukor vagy éppen egy csokoládészelet. A szellemi fáradtságon kívül a fizikai teljesítőképességünknek is nagyon jót tesz, és csökkenti például az izomfáradtság hatásait. A mézben található cukrok ráadásul kiegyensúlyozott energiát adnak, a mézfogyasztás után nem kell attól tartanunk, hogy a hirtelen vércukorszint-emelkedést legalább olyan gyors "esés" követi.

Milyen mézet vegyek? A mézfajták hatóanyaga eltérhet egymástól, mindegyik másra jó, másként hat. Nézzük milyen mézet érdemes venni! Mindenki emlékszik arra, hogy a nagymamája, anyukája mézes teát készített neki, ha meg volt fázva. Nemcsak azért rendkívül előnyös ez, mert a forró ital nagyon jól esik, ha betegek vagyunk, de a mézben található vegyületek gyorsítják a gyógyulást, enyhítik a köhögést, elpusztítják a torokban található kórokozókat is. Nagyon fontos azonban, hogy ne túl forró teába keverjük a mézet, ezzel ugyanis roncsolhatjuk a benne lévő jótékony hatású vegyületeket. Ha súlyos köhögéssel küzdünk, érdemes egyszerű "gyógyszert" készíteni otthon, mézből és frissen facsart citromléből.

Ha nagyon kapar a torkunk, keverjünk össze egy evőkanál mézet, egy evőkanál citromlevet, egy mokkáskanál sót és két deci langyos vizet, majd ezzel öblögessünk. Ha pedig hatásos és olcsó megfázás elleni italt szeretnénk, keverjünk össze két deci forró vízben egy-egy evőkanál mézet és citromlevet, tegyünk hozzá egy-egy mokkáskanál őrölt gyömbért és fahéjat, majd kortyolgassuk el.

A méz és citrom kombinációja remek gyógyír megfázás ellen

A méz-citrom kombinációja remek gyógyír megfázás ellen A mézben található antiszeptikus, antibakteriális és antimikrobális vegyületek nagyszerűen alkalmazhatóak különböző bőrproblémák, így vágott sebek, égési sérülések, horzsolások kezelésére. A méz nemcsak tisztán tartani segít a sebeket (így megakadályozza, hogy azok elfertőződjenek), de gyorsítja a gyógyulást és a fájdalmakat is enyhíti.

A méz fogyasztása akkor is nagyon előnyös, ha nehezebben alszunk el, vagy könnyen felébredünk éjszaka. A mézben található vegyületek ugyanis segítik a triptofán nevű, a relaxált és nyugodt állapotért felelős anyag termelődését. Amennyiben elegendő triptofán vagy a szervezetünkben, könnyebben leszünk álmosak, és az elalvás is jobban megy majd.

A méz előnyös hatásait a bőrápolásban is kihasználhatjuk: a már említett antimikrobális hatásai mellett természetes hidratáló és ápoló is egyben. Egyszerű , de rendkívül hatékony arcmaszkhoz kenjünk a megtisztított bőrünkre egy teáskanál mézet, hagyjuk hatni 15 percig, majd langyos vízzel öblítsük le. Mivel nagyon hatékonyan küzd a baktériumok ellen, azoknak is érdemes mézet használni az arcápoláshoz, akiknek a bőre gyulladt, pattanásos. A méz csökkenti a gyulladásokat, nyugtató hatású, csökkenti a kipirosodást, és a faggyútermelődést is szabályozza.