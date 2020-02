Miért együnk mindennap rozmaringot?

A rozmaringa kognitív képességekre, javítja a koncentrációt, a memóriát, illetve a hangulatunkat is, sőt a kutatók szerint akár az Alzheimer-kór és a hasonló degeneratív betegségek ellen is véd. Cseppentsünk néhány cseppegy zsebkendőre, és vigyünk magunkkal, és ha olyan helyzetbe kerülünk, szagolgassunk meg.Azokban az időszakokban, amikor fokozott agyműködésre van szükségünk (például vizsgaidőszakban), igyunk naponta két-három csésze rozmaringteát. Emellett a rozmaring nyugtató, stresszoldó, kiegyensúlyozó hatással is bír: ha egy órát olyan környezetben töltünk, aholpárologtatnak, nemcsak nyugodtabbak, vidámabbak leszünk, de az agyunk is felfrissül.