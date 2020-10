Karikás szemek: így küzdhetünk ellenük

Karikák helyett

Táskás szemek ellen

A szemek alatti sötét területen, világosabb színű, akár teljesen el is fedhetjük a karikákat. Ügyeljünk rá, hogy a megfelelő, szemkörnyék ápoló terméket válasszuk. A pattanások elfedésére való korrektor ki is száríthatja a szemek körüli érzékeny bőrt! Ha tartós megoldást szeretnénk,csökkenthetjük a pigmentációs elváltozást, de léteznek e célra megfelelő, a bőrt világosító kozmetikumok is.A kipihent külső elérésének legegyszerűbb módja természetesen az alvás . Ha van rá lehetőségünk, használjuk ki a hétvégét és ejtőzzünk akár napközben is pár órát. Figyeljünk aza szemek alatt kialakuló táskák problémája ugyanis jellemzően a hason, vagy oldalt alvóknál jelentkezik. Háton fekve , plusz párnával a fejünket megemelve csökkenthetőek a panaszok.