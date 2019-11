Fehér üröm: a lábadozók gyógynövénye

vagy - artemisia absinthium - a fészkesvirágzatúak rendjébe és az őszirózsafélék családjába tartozó növényfaj. Magyarországon már a középkorban is elterjedt fűszer- és gyógynövény volt. A fehér üröm napos, száraz helyeken gyakori. Főleg dombvidéken,, köves területeken. Legtöbbször nagy számban borítják be az említett helyeket. Egyéb elnevezései még többek között apatikai üröm, pusztai üröm, kálvinista tapló vagy mesétfű. A fehér ürüm latin nevét Artemisz görög istennőről kapta, az ő adományának tartják a növényt.

A növényből kinyert jobb minőségű drog nem tartalmazza az alsó, vastagabb, fás szárrészeket. A drogot a vadon termő vagy termesztett állománybólgyűjtött, leveles, virágos hajtásának felső, maximum 50 centiméteres része adja. 3-5 kilogramm hajtásból kapunk 1 kilogramm száraz drogot., ezért vérszegénységre és betegség utáni lábadozáskor hasznos. Javítja az emésztést, görcsoldó, csökkenti a puffadást, máj-, gyomor-, bél és epevezeték-betegségeknél használhatjuk. Hányingert csökkent,. Serkenti a menstruációt . Hatásos féregűző.Íze, illata hasonlít a citroméra,, de a növény minden része illatos és kesernyés ízű. Használják húsételek, fagylaltok ízesítésére is. Mivel étvágygerjesztő hatása van, ezért használják étvágytalanság ellen és anorexia esetében is. Külsőleg is alkalmazható,

Az abszint alapanyaga

Az ánizs és édeskömény mellett ez a növény az egyik fő összetevője az, ezért a fehér ürmöt emlegetik abszintürömként is. A növény keserűanyag - abszintin - tartalma felelős egyébként az ürüm keserű ízéért. A 20. században elterjedt abszint a feltételezések szerint az alkoholban kioldódó mérgező. Azonban több független vizsgálat is igazolta, hogy a tujon nem okoz hallucinációkat, az abszintban lévő mennyisége is elhanyagolható. Alkoholos kivonatban ennek ellenére nem tanácsos túllépni az ajánlott tujonmennyiséget. Terhesség alatt nem iható a vetélés kockázata miatt!A tujon a fehér üröm mellett többféle növényben megtalálható. Ilyen némely borókafaj, az oregánó, az orvosi zsálya. A menta bizonyos fajaiban is van tujon.