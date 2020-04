Ételek, amelyek tisztán tartják az ereket

Az eltömődött, illetve a plakkok miatt leszűkült vérerek számos problémát okozhatnak, ezek, ha nem kezeljük őket megfelelően, akár az életünket is veszélyeztethetik. Az eltömődött erek fájdalmas érszűkülethez vezethetnek a lábban, de akár szívrohamot vagy szélütést is okozhatnak.

nagy szerepe van a magas koleszterinszintnek , de a dohányzás, az elhízás, a magas vérnyomás is fokozza az érszűkület rizikóját. A megfelelő táplálkozással azonban rendkívül sokat tehetünk azért, hogy a plakkok képződését megakadályozzuk, illetve a már kialakult plakkokat "letakarítsuk" az érfalakról. Lássuk, mely élelmiszerek járulnak hozzá az ereink egészségesen tartásához!Az ereket, szívet védő ételek közül kiemelkedő hatású amelyről több kutatás is bizonyította már, hogy nagymértékben csökkenti a koleszterinszintet, erősíti az erek falát, illetve a gyulladások ellen is hatásos . Naponta 1-3 gerezd fokhagymát érdemes elfogyasztani, nyersen vagy az ételeinkbe keverve.a szerelem gyümölcsének tartják, sejtvédő hatásairól jóval kevesebben tudnak, pedig érdemes rendszeresen fogyasztani. Rendkívül gazdag antioxidánsokban, polifenolokban, és olyan vegyületek termelődését is serkenti a szervezetünkben, melyek segítik a véráramlást, így hatékonyan tisztítják az érfalakat . A gránátalmát keverhetjük gyümölcssalátába, de frissen facsart leve is nagyszerű frissítő.

fogyasztása is nagyon jó hatással van az erekre, elsősorban azért, mert a bennük található, egészséges omega-3 zsírsavak növelik a "jó", HDL-koleszterin szintjét, csökkentik a gyulladásokat, megakadályozzák a plakkok képződését, emellett pedig még a vérnyomásra is kiegyensúlyozó hatással vannak. Az egyik legegészségesebb halfajta a lazac, ebből érdemes hetente két adagot is megenni.pozitív hatásaira az elmúlt évtizedekben hívták fel a figyelmet a tudósok, és többek között azt is sikerült bizonyítaniuk, hogy a benne található hatóanyagok, például a kurkumin, csökkentik a gyulladásokat és a plakkok ellen is rendkívül hatásosak, még a már kialakult lerakódások eltávolításában is szerepet játszhatnak. A kurkumát felhasználhatjuk a főzésben, de a kurkumával fűszerezett meleg tej nemcsak az ereknek, de a hangulatunknak is nagyon jót tesz, ráadásul az alvásban is segítségünkre lehet.