Betegségek és az ember: egy természetgyógyász tükrében

Annyi információ ér bennünket a világból, hogy amikor egy egyszerű nátha miatt a családi gyógyszeres dobozt keressük, elbizonytalanodunk, mit is vegyünk be, ami hat? A tévéből óránként látható gyógyszert, amit a patikus is ajánlott? Vagy a nagyi gyógyteáját? Persze ő mindig a kertből frissen szedett gyógynövényekből főzte…