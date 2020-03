Bedagadt a lábam, mit tegyek?

Igyunk gyógyteát! Ezer néven ismerjük, gyermekként csokrot kötöttünk, láncot fontunk belőle, bóbitáját levegőbe fújtuk, de csak kevesen gondolunk élelemként vagy gyógynövényként rá. Nézzük milyen jó hatásai ismertek a gyermekláncfűnek!

Az öregedésnek természetes velejárója a keringés romlása, ezért az idősebbeknél gyakoribb a lábdagadás. Bizonyos vitaminok és ásványi anyagok hiánya, az alsó végtag sérülése, esetleg műtétje is okozhat lábdagadást. Alábdagadáshoz vezethet például a cukorbetegség , a szívproblémák, a máj- vagy vesebetegségek. A láb megdagadása mellett gyakran jelentkezhet fájdalom vagy az adott terület érzékenysége, elszíneződése (kipirosodása), ez pedig nagyon komolyan befolyásolhatja az életminőséget.Természetesen, ha valakinek, mindenképpen érdemes felkeresnie az orvosát, hogy a háttérben meghúzódó alapbetegséget diagnosztizálják, és kezelni is tudják. A megfelelő terápiának köszönhetően általában elmúlnak a panaszok, de addig is következzen néhány könnyű,a tünetek enyhítéséhez.A meleg és a hideg víz váltogatása csökkenheti a kellemetlen érzéseket, a gyulladást, az ödémásodást, emellett pedig a vérkeringést is felpezsdítheti. Töltsünk meg egy-egy edényt (akkorát, hogy beleférjenek a lábaink) kellemesen meleg, illetve hideg, de nem jeges vízzel. Áztassuk a meleg vízben a lábunkat 3-4 percig, majd tegyük át a hideg vízbe egy percre. Ezt a cserélgetést ismételjük meg legalább öt alkalommal.A lábak óvatos megmasszírozása enyhülést hozhat, emellett felpezsdíti a vérkeringést is, és a megfáradt izmokra is jó hatással van. Melegítsünk fel egy kevés olívaolajat , testápoló olajat a tenyerünkben, majd öt percig alaposan masszírozzuk át a lábunkat. Mindenképpen a szív irányába, felfelé irányuló mozdulatokkal masszírozzunk! A lábmasszírozás nem ajánlott a várandós kismamáknak.Az Epsom-só vagy keserűsó (vagyis a magnézium-szulfát) gyorsan "lehúzhatja" a duzzanatot, emellett enyhíti a fájdalmat és a kellemetlen nehézségérzetet is. A keserűsóban található ásványi anyagoka bőrön keresztül és hatékonyan hatnak a vérkeringésre is. A keserűsós lábáztató fürdő az izmokra is jó hatással van, sőt még a kellemetlen lábszagot is semlegesíti. Keverjünk 10 dkg Epsom-sót egy lavórnyi meleg vízbe, majd áztassuk ebben a lábunkat legalább 10-15 percre. Utána alaposan öblítsük le a bőrünket. Hetente többször is megismételhetjük. Epsom-sót a legtöbb gyógyszertárban kaphatunk néhány száz forintért.