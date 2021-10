A legjobb természetes fájdalomcsillapítók

A szegfűszeget régóta ismerik mint természetes fájdalomcsillapítót. Segíthet hányinger és meghűlés esetén, de kipróbálhatjuk fejfájásra, ízületi gyulladásra, illetve fogfájás enyhítésére is - utóbbira a fűszert, illetve a fűszer olaját évszázadok óta használják a népi gyógyászatban - írja a healthista.com. A szegfűszeg kapható egészben, de fájdalomcsillapítás céljára érdemes por formájában beszerezni, illetve egyes külsőleg használható, fogfájás enyhítésére való ecsetelőkben is megtalálható. Ugyanakkor utóbbi kezelésére ne használjuk hosszú időn át, mert árthat az ínyünknek.

A többi között a gyömbér egyes összetevői is fájdalomcsillapító hatásúak lehetnek. Fotó: Getty Images

A gyömbérben kétféle gyulladáscsökkentő vegyület is található, amelyek szinergiában működnek. Ezeknek az anyagoknak köszönhető, hogy a gyömbérgyökeret különféle gyulladásos és reumatikus panaszok, illetve porckopás ellen is bevethetjük. Emellett kutatások szerint a megerőltetőbb edzések utáni izomfájdalom ellen is hatékony lehet, továbbá a menstruációval járó fájdalmakat is enyhítheti, ha amenzeszelőtt néhány nappal egy kevés gyömbért csempészünk az étrendünkbe.

Több külsőlegesen használható készítmény is kapszaicint tartalmaz hatóanyagként, amely a paprika csípősségét adó vegyület. A kapszaicin segíthet csökkenteni a fájdalomérzetet, mivel az azt közvetítő idegekre hat. Ízületi fájdalom, izomfájdalom esetén lehet érdemes bevetni.

Az eukaliptusz olaja különféle testi fájdalmak, megfázás, orrdugulás éslázesetén is hasznos lehet, csak arra kell nagyon figyelni, hogy semmiképpen se kerüljön a szemünkbe. Fejfájás és izomfájdalmak esetén is érdemes vele próbálkozni. A kurkuma, pontosabban a benne található kurkumin pedig hatásos gyulladáscsökkentő, amelyet úgy is használhatunk, hogy az ételeinket fűszerezzük vele, de táplálékkiegészítő formájában is kapható. Már kis adagokban is az ibuprofénéhez hasonló fájdalomcsillapító hatása lehet.