Mit együnk télen, ami segíthet a vírusok elleni védekezésben?

Ahogy a tüsszögés és köhögés szezonja folytatódik, úgy tűnik, hogy mindenki orrfolyással vagy tartós köhögéssel küzd. De bár a megfázás néha elkerülhetetlennek tűnik, vannak olyan intézkedések, amelyeket megtehetünk az immunrendszer erősítésére és az elkapott betegségek tüneteinek csökkentésére. – írja cikkében a Mirror.

Rhysa Phommachanh, a Landys Chemist egészségügyi szakembere meghatározta azokat az ételeket, amelyekből jobb, ha többet eszünk télen. A szakértő kifejtette: "A fokhagyma, és a méz fogyasztása bizonyítottan előnyös egész évben, de különösen télen támogathatja egészségünket.

"A fokhagyma gazdag prebiotikus inzulinrostokban, amelyek támogatják a bél egészségét, valamint antimikrobiális és vírusellenes tulajdonságokkal rendelkezik, ezzel segít a betegségek leküzdésében és a megfázás tüneteinek enyhítésében. A méz, amely antioxidánsokban, például flavonoidokban és polifenolokban gazdag, segít egyensúlyba hozni az immunrendszert és elhárítani a betegségeket.”

A fokhagyma gazdag prebiotikus inzulinrostokban, amelyek támogatják a bél egészségét, valamint antimikrobiális és vírusellenes tulajdonságokkal rendelkezik. Fotó: Getty Images

De nem csak a fokhagyma és a méz az az étel, amelyből többet kell enni a hideg hónapokban. A táplálkozási szakértők azt is javasolják, hogy spenótot és citrusféléket adjunk hozzá az étrendünkhöz, ha természetesen erősíteni szeretnénk a szervezet immunrendszerét.

A spenót is tele van antioxidánsokkal, C-vitaminnal és béta-karotinnal, amelyek fokozhatják immunrendszerünk fertőzésellenes képességét. A spenót enyhe főzésével lehetővé tesszük, hogy a zöldség megtartsa tápanyagait, miközben segíthetjük a felszívódását.

Ha étrendünket citrusfélékkel, például naranccsal, grapefruittal, citrommal és lime-mal dúsítjuk, akkor extra előnyt szerezhetünk a közönséges megfázás és a bosszantó baktériumok elleni harcban.

Egy másik táplálkozási szakértő - Sophia Moore - hangsúlyozta az immunrendszer fontosságát: "Az immunrendszer a szervezet legjobb védelmi vonala, és a táplálkozással való támogatása nemcsak hatékony, hanem fenntartható is. Az egyszerű változtatások, mint például ezeknek az erőteljes ételeknek a beépítése az ételekbe, segíthetnek abban, hogy a test egész évben erős és rugalmas maradjon."

Lehetőleg az itthon is kapható idénygyümölcsökből és zöldségekből válogassunk, hiszen a természetes fényben termett élelmiszerek vitamintartalma jóval nagyobb, ráadásul ízletesebbek, zamatosabbak is. A menü pedig legyen színes, fogyasszunk minél több színben zöldségeket és gyümölcsöket. Együnk minden főétkezéshez piros, narancs és sötétzöld színű zöldségeket, például paradicsomot, céklát, sárgarépát, brokkolit, kelbimbót, kelkáposztát, mángoldot. Az egyes gyümölcsök és zöldségek ugyanis eltérő vitamin- és ásványianyag-tartalommal rendelkeznek.

A fejes és vöröskáposzta szintén gazdag C- és B-vitaminforrás, de magas rosttartalmuk segíti az emésztést is. Egy kis savanyú káposzta az immunrendszer legfinomabb erősítője, kitűnő hatása van a bélflórára, különösen akkor egészséges, ha nyersen fogyasztjuk. A sárgarépa nagyon jó nassolnivaló édességek helyett, így a bevitt kalóriát is tudjuk csökkenteni, egyszersmind növelhetve A-, B-, C- és E-vitamin-bevitelünket. A cékla gazdag a többi között káliumban, magnéziumban, kalciumban és vasban, valamint antioxidánsokban is. A sütőtök remek C- és B-vitamin-forrás, illetve karotinoidokat is nagy mennyiségben tartalmaz.