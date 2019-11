Meglepő ok állhat a téli betegségek mögött

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2017. január 20. 10:09 Módosítva: 2019. november 28. 11:58

A hideg hónapokban nem ritka a gyerekeknél, hogy akár 5-6 alkalommal is megbetegszenek: torokfájás, nátha, köhögés, esetleg láz jelentkezik. A szülőknek ilyen esetben érdemes arra is gondolni, hogy a lakás, a gyerekszoba levegője is hozzájárulhat a gyakori betegségekhez.

h i r d e t é s

Allergiás vagy beteges? Az óvodás-kisiskolás korú gyerekek napi 9-10 órát vagy többet is a szobájukban töltenek, az éjszaka folyamán belélegzett levegő minősége ezért fontos, hogy megfelelő legyen - hangsúlyozza dr. Somogyi Éva csecsemő-és gyermekgyógyász, gyermektüdőgyógyász. A Budai Allergiaközpont orvosa szerint különösen a levegőben lévő allergének jelenléte okoz gondot. Ilyen esetben a gyakran beteg, elhúzódó orrdugulástól, köhögéstől szenvedő gyereknél többnyire csak későn, jó néhány betegség után derül ki, hogy allergiás. Milyen betegségre utalnak a vörös foltok? A gyümölcsallergia okai Az eperallergia tünetei Viszkető hólyagok a kézen: ez ekcéma

Az allergének folytonos jelenléte ingerli a nyálkahártyát, ezáltal egy állandósult gyulladást képes előidézni. Ebben az állapotban az érzékeny nyálkahártya sokkal sérülékenyebb, nem tudja ellátni megfelelően védő szerepét, a kórokozók könnyebben a szervezetbe jutnak. Allergének a lakásban A téli időszakban elsősorban a lakásban élő háziállatok okozhatnak tüneteket, illetve a fűtési szezonban, ha a meleg mellett a páratartalom is magasabb az ideálisnál, akkor a háziporatka és penészgomba elszaporodik a számára kedvező környezetben. Érdemes allergiára gondolni, ha a gyermek a lakásban gyakran köhög, tüsszög, vagy orrdugulásról, orrfolyásról panaszkodik. Mivel a háziporatka fő táplálékát az emberi lehullott hám jelenti, ezért a tünetek főként éjszaka, az ágyban jelentkeznek. A háziporatka bőrtüneteket is okozhat az arra érzékenyeknél. Érdemes ezt is vizsgálni, ha a gyermeken kiütések jelennek meg vagy ekcémás bőrtünetei fokozódnak. Gyakori légúti panaszok esetén télen is érdemes lehet allergiára gyanakodni Rejtett búvóhelyek A poratka által előidézett allergia esetén az ágynemű és a plüssállatok 60-90 fokon történő rendszeres átmosásával csökkenthetjük a tüneteket. A gyerekszobában csak egy kisebb, mosható játszószőnyeget helyezzünk el. A háziporatka ellen tehát alapos és rendszeres takarítással vehetjük fel a harcot, ellenben a penészgomba esetén már nem ennyire egyszerű a helyzet. A penész gyakran jelenik meg a házak hidegebb északi falain, sarkokban, hőhidaknál, vagy a fürdőszobában a kád, zuhanyzó és a csempe találkozásánál. Emellett azonban olyan helyeken is megbújhat, amelyeket a mindennapos takarítás során nem, csak némi utánjárással fedezhetünk fel. Vizsgáljuk meg az ajtók, ablakok környékét, szobanövények cserepeit is, akárcsak a falvédők, északi falra tolt szekrények mögötti területeket! Gondolta volna? Egy korábbi felmérés szerint akár a magyar lakosság egynegyede, köztük több mint félmillió gyerek is penészes lakásban élhet. Részletek itt. Alacsony vagy magas páratartalom? Az allergének jelenlétén túl más tényezők is hajlamosíthatnak betegségekre. Bár a magas páratartalom kedvez az allergének megjelenésének, azonban az sem szerencsés, ha túl száraz a lakás levegője. A szobalevegő ideális páratartalmának mértéke 40-60 százalék, mérése páramérő készülék, úgynevezett higrométer segítségével lehetséges. A lakások egy részében - jellemzően a távfűtött panellakásokban - a túlfűtöttség következtében a levegő páratartalma lecsökken, a meleg, száraz levegőtől a légutak kiszáradhatnak, köhögés léphet fel. Ez ellen érdemes párásító készülék használatával védekezni, de kézenfekvő megoldás lehet az is, ha a mosott ruhákat időnként a szobában terítjük ki.