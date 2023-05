Tilos lesz a szex az űrben?

Bár az űrturizmus egyelőre csak a nagyon gazdagok kiváltsága, és nincs is lehetőség a privát szférára közben, egy friss tanulmány szerint hamarosan szükség lesz az űrbeli szexuális aktivitás szabályozására - írja az IFLScience. "Nem életszerű elvárni az utazóktól, hogy tartózkodjanak a szexuális aktivitástól, de az űrrepülés során mikrogravitációnak és megnövekedett ionizáló sugárzásnak vannak kitéve. Ez felveti a kontrollálatlan emberi fogantatás lehetőségét az űrben, ami jelentős kockázatot jelent a feltörekvő űrturisztikai szektorra" - olvasható a tanulmányban.

Hamarosan szabályozni kell az űrturizmust. Fotó: Getty Images.

Az igazi problémát tehát az jelentheti, ha valaki a Földön kívül fogan meg. "Egyelőre nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen hatása lehet a űr atmoszférájának az emberi szaporodásra és a magzat fejlődésére. A még beláthatatlan következmények lehetnek biológiai természetűek (például fejlődési rendellenességek), valamint társadalmi jellegűek (pereskedés, becsületsértés, anyagi veszteség stb.)" - írták a szerzők.

Az utazásnak viszont "fenti" aktus nélkül is hosszú távú következményei lehetnek, például a sugárzásnak akár három hónapon át hatása lehet a spermára. A szerzők ezért azt javasolják, hogy űrutazás előtt mindenkinek kötelező legyen a részvétel egy tájékoztatón. Illetve még egy nyilatkozat aláírására is szükség lehet arról, hogy az űrbéli utazás alatti (vagy közvetlenül azt követő) fogantatás és következményei csak és kizárólag a turisták felelősség körébe tartoznak. Fogamzásgátló használata is előírható lehet, viszont egyelőre az is kérdés, hogy a hagyományos fogamzásgátló eszközök egyáltalán hatásosak-e a bolygón kívül. Ezért még sok kutatásra van szükség a témában.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!