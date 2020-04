Szex közben ez történik a testünkkel

Beindulnak a hormonok

A libidó az agyban kezdődik: együttlét előtt, illetve közben a test adrenalintermelése fokozódik az ösztrogénével, a progeszteronéval és a tesztoszteronéval együtt. Emellett oxitocin szabadul fel, ami erősíti a partnerek közötti kötődést.

Egy kutatás szerint vasárnap reggel kilenc órakor szeretünk a legjobban szeretkezni, míg a hétfő este negyed kilenc a legrosszabb időpont a szexre. Részletek itt.

Gyorsul a szívverés

Szexuális aktivitás során szívünk nagyobb mennyiségű vért kezd pumpálni a nemi szervekbe, emiatt pedig felgyorsul a szívverés, ezáltal megnő a test energiafelhasználása is, tehát pluszkalóriákat égetünk el. Természetesen a szex a közhiedelemmel ellentétben nem ér fel egy edzéssel, de tény, hogy jóval több energia kell hozzá, mint a fotelban ücsörgéshez.

Az erek kitágulnak

A szív megnövekedett teljesítménye miatt a vérerek is tágulnak, hogy megkönnyítsék a vér áramlását a megfelelő helyekre. A vérbőség okozza a férfiaknál az erekciót, a nőknél pedig a hüvelyi nedvesedést, illetve a kis- és nagyajkak megduzzadását.

A szexuális együttlétek testünkre és lelkünkre egyaránt kihatással vannak

A bőr kipirul

A kitágult vérerek miatt a bőr apró ereibe is több vér kerül, ezért van, hogy együttlét közben kipirulunk, és a bőrünk is felmelegszik. Ha izzadást tapasztalunk, többek között azt is ez okozza.

Megfeszülnek az izmok

Ez különösen csípőtájékon jellemző, továbbá a has környékén és a lábakban. Így készül fel a test az orgazmusra, amely után az izmok ismét ellazulnak.

Megduzzadnak a mellek

A vér a mellekbe is nagyobb mértékben áramlik, ami miatt átmenetileg megduzzadnak és érzékenyebbek lesznek, és a mellbimbók is megmerevedhetnek - utóbbi természetesen a férfiakra is vonatkozik.

