Ilyen a hüvely szülés után

A gyermekágyi időszak a szülés után körülbelül 6-8 hétig tart. Ezalatt számos kellemetlen tünet léphet fel, amelyek normális esetben ideiglenesek, és a hormonális egyensúly rendeződésével nagyjából meg is szűnnek. Az anya teste tehát néhány hét elteltével megközelítőleg visszatér a terhesség előtti állapotba.

Hüvelytágulat és szárazság

A természetes szülést követően teljesen normális, ha a medencefenék izmai meglazulnak, tónustalanná válnak. Emiatt a hüvely kinézete és érzete is megváltozik, tágabb, lazább lesz, főleg a szülést követő első évben. Ennek mértéke attól függ, mennyi ideig tartott a vajúdás, illetve hogy mekkora volt az újszülött. A hüvelytágulatnak nagyrészt hormonális okai vannak, másrészt egyes testi funkcióknak vissza kell rendeződniük a várandósság előtti állapotba. Ebben az időszakban sokat segíthet, ha rendszeresen végzünk Kegel-tornát, amellyel fejleszthetjük a medencefenék izmait, így elérhetjük, hogy ez az átalakulás minél gyorsabb és kevésbé kellemetlen legyen. Emellett az is segít a felépülésben, ha igyekszünk mielőbb elérni és meg is tartani az egészséges testsúlyt.

TERMÉSZETES SZÜLÉST KÖVETŐEN A MEDENCEFENÉK IZMAI MEGLAZULNAK. FOTÓ: GETTY IMAGES

A szoptatás hatására csökkenő ösztrogénszint miatt sokaknál hüvelyszárazság is felléphet. A legtöbb esetben a probléma átmeneti, és a szoptatás végeztével megszűnik, mivel ilyenkor az ösztrogénszint újra megemelkedik, és újraindul a peteérés is. A hüvelyszárazság ugyanakkor okozhat aktus közben fellépő fájdalmat, enyhe vérzést is. Sokaknál a gyógyszertárakban, drogériákban kapható síkosító nem válik be, vagy nem elégséges. Ilyenkor hüvelyi hidratáló kúp, krém aktustól független használata javasolt, amelyek nemcsak a nedvességtartalmat, hanem a hüvelyhámot is képesek regenerálni. Helyileg alkalmazható ösztrogéntartalmú krém alkalmazására is van lehetőség, ám erről nőgyógyásszal kell konzultálni. Szintén segít, ha ilyenkor különösen odafigyelsz a rendszeres folyadékpótlásra. Nincs pontosan meghatározva, hogy szülés után mennyi idővel szabad megtörténnie az első együttlétnek, ám az orvosok általában 4-6 hét várakozási időt javasolnak, a túl korai szexuális aktus ugyanis növelheti a szülés utáni vérzés és a fertőzések kockázatát.

Hegesedés, színváltozás

A szülés után a hüvely belső falán hegesedés is kialakulhat, illetve a sokaknál alkalmazott gátmetszés szintén hegképződéssel, fájdalommal járhat. A felépülés fájdalmas lehet, mivel a szülés alatti repedések, sérülések nemcsak a bőrt, hanem az izmokat is érinthetik. Az esetek többségében a szülés után 6‑12 héttel a fájdalom jelentősen csökken. A hüvelyi úton szült nők 90 százaléka tapasztal gáttáji sérülést is, amelyet gátmetszés vagy szakadás esetében öltésekkel rögzítenek. Ezek átlagos gyógyulási ideje egy hónap, eközben pedig ülőfürdő segíthet enyhíteni a fájdalmat és a duzzanatot.

Szintén természetes, ha a szeméremdomb, illetve a hüvelybemenet környékének színe megváltozik szülés után. A színváltozások azokat az anyukákat is érintik, akik császármetszéssel hozták világra a gyermeküket. A terhesség során zajló hormonális változások a fokozott véráramlás miatt ugyanis a szeméremajkak sötétedését okozhatják. Ez érintheti a szeméremajkak mellett a csiklót és a gát környékét is. Enyhülhet, de van rá esély, hogy teljesen megszűnni soha nem fog.

Vérzés és szexuális zavarok

A szülés utáni első hat hétben jelentkezhet véres folyás, váladékozás is, amely eleinte élénkpiros színű, majd fokozatosan halványodva enyhül, végül teljesen elmúlik. Fontos, hogy ebben az időszakban tampon helyett egészségügyi betéteket használj. A gyermekágyi vérzés tehát teljesen természetes, kivéve, ha bőséges, friss vér távozik, illetve ha kellemetlen szaggal, fájdalommal, viszketéssel társul. Ilyenkor feltétlenül keresd fel nőgyógyászodat! Szülés után nehézséget okozhat az orgazmus elérése is, hiszen ebben az időszakban a nők fáradtabbak, csökken a nemi vágy érzése, aktus közben fájdalom léphet fel, de a megváltozott testkép vagy a szülés utáni depresszió is nehezítheti a szexuális életet. Ezek szintén átmeneti problémák, amelyek egy idő után rendszerint maguktól megoldódnak.

A hüvelyszárazság kellemetlen tünetei bármely életkorban megjelenhetnek. Amellett, hogy megnehezítik a szexuális együttléteket és korlátozzák a hétköznapi tevékenységeket, bizonyos kórképek kialakulásának a kockázatát is megnövelik. Így kezelhető a hüvelyszárazság.

Vizeletinkontinencia

Akaratlan vizeletvesztés gyakran jelentkezik terhesség ideje alatt és szülés után. A gyermekek számának növekedésével, függetlenül attól, hogy a szülések császármetszéssel vagy természetes úton történtek, nő az inkontinencia veszélye. Ezen felül azoknál a nőknél, akik a terhességük során vizeletvisszatartási nehézséggel küzdöttek, a probléma nagyobb valószínűséggel gyermekük születése után is visszatér. A medencefenék izomzatának erősítésével, Kegel-gyakorlatokkal csaknem teljes gyógyulás érhető el, illetve megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztásával, meleg ülőfürdővel szintén segíthetünk a kellemetlen tüneteken. Ha a probléma hosszú távon fennmarad, az már orvosi segítséget igényel.

Amikor mindenképp orvoshoz kell fordulni

Ha a szülést követő hat hétben erős vérzést, nagyobb vérrögök távozását tapasztalod, ha a hüvelyváladék bűzös, erős szagú, ha belázasodsz, szédülsz, vagy esetleg el is ájultál, ha homályosan látsz, vagy súlyos, szűnni nem akaró fejfájásod van, feltétlenül keresd fel orvosodat! Szintén orvosi segítséget igényel, ha a gyermekágyi időszak alatt hányás, fokozatosan súlyosbodó, vagy új helyen jelentkező hasi fájdalom, illetve lábfájdalom, lábdagadás jelentkezik.

