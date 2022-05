Hogyan hat az alkohol a szexuális teljesítőképességre?

Az alkoholfogyasztás valóban befolyásolhatja a szexuális teljesítőképességünket, de nem biztos, hogy pozitív módon - írja a Healthline. Nők esetében egy kevés alkoholnak lehet vágyfokozó hatása, de ez egyáltalán nem biztos, hogy minden esetben beválik. Az ital hatására megemelkedhet a tesztoszteronsztint, ami növelheti az izgalmat. Emellett pszichésen sokakra úgy hat az alkoholfogyasztás, hogy ettől szexibbnek, magabiztosabbnak és lazábbnak érzik magukat.

Fájdalmassá is teheti az együttléteket

Ugyanakkor az alkoholnak olyan hatásai is lehetnek, amelyek megnehezíthetik az orgazmus elérését, ezért részegre inni magunkat szex előtt semmiképp sem ajánlatos. Amikor nemi izgalmat érzünk, akkor a szervezet fokozza a nemi szervek vérbőségét, ettől nedvesedik be a hüvely. A túl sok ital hatására ezek a folyamatok nem mindig működnek megfelelően, ami hüvelyi szárazságot eredményezhet. Ettől pedig az együttlét kellemetlenebbé, illetve akár fájdalmassá is válhat.

Segít ellazulni, vagy ront az együttléteken az alkohol? Fotó: Getty Images

Férfiak esetében az alkohol hatásai a szexuális izgalomra kissé “egyértelműbbek”. Azzal a legtöbben tisztában vannak, hogy a túlzásba vitt italozás merevedési zavart, illetve akár – átmenetileg – erekcióra való képtelenséget is okozhat. Az ital hatására csökken a péniszbe áramló vér mennyisége, illetve megnő a szervezetben az angiotensin nevű aminosav mennyisége, ami szintén válthat ki merevedési zavart. Emellett az ital a központi idegrendszerre is hatással van. Ha részegen szeretkezünk, az késleltetheti az ejakulációt, sőt, meg is akadályozhatja, ami szintén nem ideális.

Ugyanakkor - akárcsak a nők esetében – sokaknál egy-két ital fokozhatja a nemi vágyat, illetve növelheti a magabiztosságot, az önbizalmat. Ezek mellett nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy az italozás hatására romolhat a döntéshozatali képesség, könnyebben megyünk bele olyan helyzetekbe, amelyek potenciálisan fizikai, vagy egészségügyi kockázatokat hordozhatnak magukban. Ittas állapotban a védekezésre is kevesebben gondolnak, így ilyenkor megnő az esélye annak, hogy nemi betegséggel fertőződjünk meg, illetve annak is, hogy nem kívánt terhesség következzen be.