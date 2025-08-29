Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
4+1 trükk, amellyel két percen belül elalhatsz éjszaka

Az álmatlanság, illetve a nehézkes elalvás az egyik leggyakoribb alvászavar. Mutatunk néhány hasznos módszert, amely gyors megoldást hozhat, ha sehogy sem jön álom a szemedre lefekvés után.

Becslések szerint világszerte a felnőttek mintegy harmada küzd valamilyen mértékű álmatlansággal, avagy inszomniával. Az alvászavar már rövid távon is rendkívül megviselheti az embert, nappali fáradtsághoz, illetve a hangulat és a teljesítőképesség romlásához vezetve. Ha pedig tartósan fennáll, úgy a szervezet működését is alááshatja, fokozva olyan betegségek kialakulásának veszélyét, mint a depresszió, a magas vérnyomás, az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség, vagy éppen a szívroham és a stroke. Az álmatlanság egyik legjellemzőbb megjelenési formája az elalvási nehézség, amikor hiába fekszünk le időben aludni, nem tudunk álomba merülni, sokági csak éberen forgolódunk az ágyban.

Relaxációs trükkök a gyors elalvásért

Tartósan jelentkező álmatlanság esetén érdemes szomnológus szakemberhez fordulni, aki a kiváltó okok feltárását követően hatékony kezelési tervet tud összeállítani. Akutan jelentkező panaszok esetén ugyanakkor célszerű lehet első lépésben kipróbálni néhány egyszerű relaxációs technikát. Alábbi galériánkban – a Healthline és az amerikai Alvás Alapítvány gyűjtései alapján – olyan módszereket mutatunk be, amelyek segíthetnek gyorsan el- vagy visszaaludni egy-egy zaklatottabb éjszakán.

