Tényleg rossz ötlet a zuhany alatt pisilni?

Egy brit nemzetközi piackutató és adatelemző cég, a YouGov korábbi felmérése szerint a megkérdezettek 58 százaléka rendszeresen pisil a zuhany alatt. A válaszadók 48 százaléka szerint ez teljes mértékben elfogadható, míg 42 százalék szerint egyáltalán nem.

Bár ez csak egyetlen felmérés eredménye, az látszik, hogy megosztja az embereket a zuhany alatti pisilés témája: kb. ugyanannyian tartják jó – vagy legalábbis normális – dolognak, mint amennyien rossznak. De mit mondanak a szakemberek? Tényleg nincs vele gond, vagy veszélyes is lehet? Erre kereste a választ orvos által lektorált cikkében a The Healthy.

Kezdjük az alapokkal: mi a vizelet?

A vizelet a szervezetből kiszűrt felesleges elektrolitok és anyagcseretermékek folyékony elegye, melyet a vesék választanak ki. Az olyan anyagok vérből történő kiválasztásával, mint a felesleges víz, a nátrium-, klorid-, kálium- és kalciumionok, a karbamid és más anyagcseretermékek (pl. húgysav), elengedhetetlen szerepet játszik a homeosztázis (vagyis a belső környezet állandóságának) fenntartásában, legfőképpen annak a víz- és elektrolit-háztartást érintő részében. A vizelet színéből, szagából, tisztaságából egészségi állapotunkkal kapcsolatban is fontos információkat kaphatunk.

Zuhany alatti pisilés: sokan csinálják, de kevesen vallják be. Fotó: Getty Images

Nem veszélyes, de...

Mint arra dr. Niket Sonpal belgyógyász felhívta a figyelmet, a vizelet nem steril, hanem baktériumokat tartalmaz. Ettől függetlenül azonban általánosságban elmondható, hogy egészségügyi szempontból nem veszélyes a zuhany alatti pisilés.

Előfordulhat persze, hogy ha például a vizeletben lévő baktériumok nyílt sebbe jutnak, akkor fertőzést okoznak, de a belgyógyász szerint ez nagy valószínűséggel nem lenne életveszélyes. „Némiképp aggasztóbb, ha olyankor éri a nyílt sebet vizelet, amikor húgyúti vagy hüvelyfertőzésünk van, esetleg valaki mással zuhanyzunk együtt, és ő küzd valamilyen fertőzéssel. De alapvetően ilyenkor sem törvényszerű a megfertőződés” – mondja a szakember.

Egy furcsa előny

Furcsán hangozhat, de a zuhany alatti pisilésnek van egy előnye is: segíthetünk vele a környezetnek, hiszen csökkentjük a vécélehúzások számát – mutatott rá a The Healthy. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) szerint a régi WC-k akár 6 gallon (22 liter) vizet is elhasználhatnak öblítésenként, míg az új, hatékonyabban működő "eszközök" esetében ez a szám 1,28 gallon (4,8 liter). Az EPA kitért arra is, hogy az emberek átlagosan 80-100 gallon (302-378 liter) vizet használnak naponta, amelynek nagy részét a WC lehúzása teszi ki. A zuhany alatti pisilés napi eggyel kevesebb öblítést eredményez – és lehet, hogy ez csak egyetlen pici csepp a tengerben, de attól még lehet jelentősége.

A zuhany alatti pisilés tehát nem jelent nagy kockázatot, ugyanakkor, ha valamilyen húgyúti vagy hüvelyfertőzéssel küzdünk, jobb, ha tartózkodunk tőle – hangsúlyozza dr. Sonpal. (Van még néhány dolog, amit kerülni kell zuhanyzás közben, erről bővebben írtunk korábbi cikkünkben.) A belgyógyász továbbá kiemelte, hogy ha vizelet kerül a zuhanyzóba vagy esetleg ránk, akkor igyekezzünk alaposan megtisztítani mindent, így ellensúlyozhatjuk ennek a kevésbé higiénikus szokásnak a hatásait.