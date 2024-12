Téli szépségkezelések: így fiatalíthatjuk meg a bőrünket az ünnepekre

Akár ragyogó arcbőrre, akár gyönyörű kezekre vagy puha ajkakra vágyunk, a profi kozmetikus segíteni tud, sőt Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikus mestere, gyógykozmetikus olyan kezelésekre is felhívja a figyelmet, amelyeket éppen most, télen ideális elvégeztetni.

A ragyogó arcbőrért

Komplett arctisztítás, arcfrissítés

Aki próbálkozott már otthoni kinyomkodni a mitesszereit, és bízta már profira a bőrtisztítást, pontosan tudja, mi lehet a kettő közti különbség. Ünnepek előtt mindenképpen érdemes kozmetikussal végeztetni a kezelést, így elérhető a valóban tiszta és gyulladásmentes bőr. Ha ez az első lépés megvolt, tovább léphetünk a hydroabrázió felé. Ez tulajdonképpen vízsugárral történő hámlasztás, amikor porlasztott vízcseppek távolítják el az elhalt hámsejteket és a szennyeződéseket. Ez már önmagában is bőrmegújító hatású, de a bőr üdesége tovább fokozható, ha a hydroabráziót ultrahangos stimuláció is követi. Ideális ez az eljárás a dehidratált bőr, a szemkörül duzzanatok, a napozás által károsodott, száraz bőr gyors kezelésére. Az ultrahang maga a hanghullámok segítségével éri el a bőr mélyebb rétegeit, és képes oda eljuttatni a célnak megfelelő hatóanyagokat.

A bőrápolás télen kiemelt fontosságú Fotó: Getty Images

Év végén különösen érdemes válogatni a kozmetikai pakolások, masszázsok közt, amelyek akár a karácsony hangulatát is idézhetik, az ünnepi aromák használatával. Az eredmény a fokozódó vér- és nyirokkeringés, az anyagcsere folyamatok felgyorsítása, amelyek következtében a kezelés egyrészt azonnal látható, másrészt hosszútávú változást is eredményezhet. A pattanásos, tág pórusú, seborrhoeás bőr kezelésére lehet még bevetni az ózonkezelést. A VIO néven is ismert kezelés erős baktériumölő és mély fertőtlenítő hatású, de ezen túl serkenti a nyirok- és vérkeringést, ezáltal hatékonyabbá teszi a további hatóanyag bevitelt is. A szuper eljárás éppen ezért tinédzsereknek és – egyes bőrtípusok, bőrproblémák esetén – idősebbeknek is ajánlott.

Bőrfiatalítás, foltkorrekció mélyhámlasztással

A mélyhámlasztásról sokaknak elsősorban a bőr fiatalítására jut eszébe, és valóban, ez az eljárás remek eredményekkel kecsegtet a korai ráncképződésre hajlamos, idősödő bőr esetében. Ugyanakkor más problémák ellen is hatékony, beválik a pattanásos, aknés hegek, májfoltok, szeplők eltüntetésénél, a tág pórusú, seborrhoeás bőr korrekciójánál, a fakó, sápadt, rossz keringésű bőr élénkítésénél és akár a feszességét vesztett kar, has és comb bőrének feszesítésénél. A mélyhámlasztás kémiai vagy szintetikus hámlasztó hatóanyagokkal és gyógynövények segítségével is történhet. Ez utóbbi kíméletes és természetes eljárás, amelyben az intenzíven bemasszírozott gyógynövények hatására az anyagcsere-, és regeneráló folyamatok felgyorsulnak. A vérkeringés javul, és ezáltal az oxigén-, valamint tápanyag ellátás is megsokszorozódik. A 28 napos természetes bőrmegújulási ciklus így mindössze 3-5 nap alatt megy végbe.

"A gyógynövényes mélyhámlasztás kétalkalmas kezelésből áll, amely során a régi bőrréteg néhány nap alatt egyenletesen leválik. Ebben az időszakban az arctisztításhoz speciális készítményeket kell használni, amelyek befolyásolják a zajló folyamatot, így mással nem helyettesíthetők" – mondja Peterman Krisztina gyógykozmetikus. Hozzátette: mivel mind a szintetikus anyagokkal, mind a gyógynövényekkel végzett mélyhámlasztás korpázó és lemezes hámlást előidéző beavatkozás, fontos, hogy a kezelések alatti néhány hétben lehetőleg ne érje fényterhelés a bőrt, ezért ideálisan éppen ezekben a téli hónapokban végezhető el a kúra.

A gyönyörű, fiatalos kezekért

Paraffinos kéz- és lábápolás

Sok nő és férfi is tapasztalhatja, hogy a hidegben a kéz bőre kiszárad, berepedezik, körmei pedig töredeznek. Gyors segítséget jelenthet a paraffinos kézápolást, amelynek célja a bőr hidratálása, revitalizálása. A meleg pakolás alatt a hidratáló kézkrémek hatóanyagai a bőr alsóbb rétegeibe hatolnak, így serkentik a regenerációt. A paraffin eltávolítása után következik a hatóanyagos kezelés, masszázs, ami puhává varázsolja még a megviseltebb bőrt is. Paraffinos eljárással ráadásul a lábfej bőre is felfrissíthető.

A puha ajkakért:

Ajakápolás radírozással, pakolással

Mikor ajkaink kicserepesednek, lényegében annyira kiszáradnak, hogy a rajta található finom bőr megreped, ami miatt nem csak „kicserepesedik” az ajkunk, de még fájhat is. Ilyenkor is segíthet a megfelelő kezelés: az ajkak radírozása után számos, például glicerines pakolás áll rendelkezésre, hogy újra hidratáltak, teltek legyenek az ajkaink. Ez egyrészt fiatalosabb külsőt kölcsönöz, másrészt az arc egészének esztétikáját is fokozza.